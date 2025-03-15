https://crimea.ria.ru/20250315/moschnye-vzryvy-na-ukraine-v-odesskoy-oblasti-obestochen-gorod-1144951247.html

Мощные взрывы на Украине: в Одесской области обесточен город

Мощные взрывы на Украине: в Одесской области обесточен город - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Мощные взрывы на Украине: в Одесской области обесточен город

Серия мощных взрывов прогремела на Украине в ночь на субботу. Под ударом оказались Одесская область, Киев, Кривой Рог и подконтрольная Киеву часть Запорожской... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T07:51

2025-03-15T07:51

2025-03-15T07:51

украина

взрыв

удары по украине

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энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела на Украине в ночь на субботу. Под ударом оказались Одесская область, Киев, Кривой Рог и подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Об этом сообщили местные власти.В Одесской области повреждена критическая инфраструктура.На фоне объявленной утром воздушной тревоги взрывы прогремели и в Запорожской области. Там поврежден объект инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации Иван Федоров.Взрывы произошли также в Киеве, Херсоне и Кривом Роге. Сирены ночью звучали в Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250314/armiya-rossii-nanesla-15-gruppovykh-udarov-po-ukraine--chto-porazheno-1144933616.html

украина

одесская область

запорожье

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, удары по украине, в мире, одесская область, запорожье, новости, энергосистема украины