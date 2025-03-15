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Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ
Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ
Разрушенный украинскими боевиками краеведческий музей в освобожденной Судже будет восстановлен. Об этом в субботу заявил врио губернатора Курской области... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T16:51
2025-03-15T16:51
александр хинштейн
суджа
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Разрушенный украинскими боевиками краеведческий музей в освобожденной Судже будет восстановлен. Об этом в субботу заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и поделился видеокадрами, где видны масштабы повреждения здания, признанного памятником архитектуры и объектом культурного наследия.По его словам, наиболее ценные экспонаты музея удалось спасти - они были эвакуированы в тыл. Всего было спасено 457 предметов - предметы живописи, редкие книги, предметы фалеристики и текстильной коллекции, археологические артефакты.При этом основной фонд музея насчитывал более 10,5 тысяч экспонатов, включая уникальные клады, произведения искусства и исторические артефакты.14 марта ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Историческое здание было практически полностью уничтожено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли парк Славы и музей в Новой КаховкеВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиПутин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье
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александр хинштейн, суджа, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, новости, всу (вооруженные силы украины)
Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ

Разрушенный краеведческий музей в Судже будет восстановлен - Хинштейн

16:51 15.03.2025
 
© Скриншот видеоКраеведческий музей в Судже, разрушенный атакой ВСУ
Краеведческий музей в Судже, разрушенный атакой ВСУ
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Разрушенный украинскими боевиками краеведческий музей в освобожденной Судже будет восстановлен. Об этом в субботу заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и поделился видеокадрами, где видны масштабы повреждения здания, признанного памятником архитектуры и объектом культурного наследия.

"Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, наиболее ценные экспонаты музея удалось спасти - они были эвакуированы в тыл. Всего было спасено 457 предметов - предметы живописи, редкие книги, предметы фалеристики и текстильной коллекции, археологические артефакты.
При этом основной фонд музея насчитывал более 10,5 тысяч экспонатов, включая уникальные клады, произведения искусства и исторические артефакты.
14 марта ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Историческое здание было практически полностью уничтожено.
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Александр ХинштейнСуджаКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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