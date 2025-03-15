https://crimea.ria.ru/20250315/razrushennyy-muzey-v-sudzhe---khinshteyn-pokazal-posledstviya-udara-vsu-1144960099.html

Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ

Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Разрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ

Разрушенный украинскими боевиками краеведческий музей в освобожденной Судже будет восстановлен. Об этом в субботу заявил врио губернатора Курской области... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T16:51

2025-03-15T16:51

2025-03-15T16:51

александр хинштейн

суджа

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Разрушенный украинскими боевиками краеведческий музей в освобожденной Судже будет восстановлен. Об этом в субботу заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и поделился видеокадрами, где видны масштабы повреждения здания, признанного памятником архитектуры и объектом культурного наследия.По его словам, наиболее ценные экспонаты музея удалось спасти - они были эвакуированы в тыл. Всего было спасено 457 предметов - предметы живописи, редкие книги, предметы фалеристики и текстильной коллекции, археологические артефакты.При этом основной фонд музея насчитывал более 10,5 тысяч экспонатов, включая уникальные клады, произведения искусства и исторические артефакты.14 марта ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла женщина, еще двое человек пострадали. Историческое здание было практически полностью уничтожено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли парк Славы и музей в Новой КаховкеВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиПутин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье

суджа

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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