371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области
371 человек эвакуирован с освобожденной территории Курской области за четыре дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Из освобожденных от ВСУ населенных пунктов Курской области за четыре дня эвакуировали 371 жителя, в числе вывезенных – 14 детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Продолжаем работу по эвакуации наших мирных жителей. Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них — 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Хинштейна, из 371 эвакуированных 220 человек отправлены в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.
Эвакуация мирного населения продолжается, всех осматривают медики, с людьми работают психологи и юристы.
Накануне сообщалось, что из списка лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, исключено более 370 фамилий, людей нашли.
За минувшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
12 марта из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. На следующий день эвакуировали еще более 90 человек с освобожденного Суджанского района.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: