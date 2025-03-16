https://crimea.ria.ru/20250316/371-chelovek-evakuirovan-s-osvobozhdennoy-ot-vsu-territorii-kurskoy-oblasti-1144968154.html

371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области

371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области - РИА Новости Крым, 16.03.2025

371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области

Из освобожденных от ВСУ населенных пунктов Курской области за четыре дня эвакуировали 371 жителя, в числе вывезенных – 14 детей. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T13:53

2025-03-16T13:53

2025-03-16T13:53

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

александр хинштейн

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Из освобожденных от ВСУ населенных пунктов Курской области за четыре дня эвакуировали 371 жителя, в числе вывезенных – 14 детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По данным Хинштейна, из 371 эвакуированных 220 человек отправлены в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.Эвакуация мирного населения продолжается, всех осматривают медики, с людьми работают психологи и юристы.Накануне сообщалось, что из списка лиц, связь с которыми утратили родственники в Курской области, исключено более 370 фамилий, людей нашли.За минувшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.12 марта из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. На следующий день эвакуировали еще более 90 человек с освобожденного Суджанского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиковПутин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничьеКиев несет громадные потери - за сутки уничтожены еще 1265 солдат ВСУ

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины)