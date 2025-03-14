https://crimea.ria.ru/20250314/v-kurskoy-oblasti-osvobozhdeno-28-naselennykh-punktov-1144934780.html

В Курской области освобождено 28 населенных пунктов

В Курской области освобождено 28 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 14.03.2025

В Курской области освобождено 28 населенных пунктов

В Курской области ВС РФ за неделю освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T13:56

2025-03-14T13:56

2025-03-14T14:00

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Курской области ВС РФ за неделю освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе. Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.Также он предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителейГруппировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, новости