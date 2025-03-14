В Курской области освобождено 28 населенных пунктов
В Курской области российские бойцы отбили 28 населенных пунктов - Минобороны
13:56 14.03.2025 (обновлено: 14:00 14.03.2025)
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группировки войск "Север" в освобожденной Судже
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Курской области ВС РФ за неделю освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий группировки войск "Север" освобождены Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка Курской области, а также Новенькое Сумской области", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе. Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.
Также он предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
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