В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий - МЧС
© МЧС РоссииВ Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства, спасатели совместно с военнослужащими ВС России, добровольцами и волонтерами перевозят жителей Суджанского района.
"Сотрудники МЧС России на автобусах эвакуируют людей из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку пострадавшему населению. Вывезено более 90 человек. Их доставляют в пункты временного размещения", - сообщает пресс-служба.
Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.
По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, в целом со вчерашнего дня из Суджи вывезено около 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.
"Работа продолжается безостановочно. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов", - добавил он.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники.
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