https://crimea.ria.ru/20250313/v-kurskoy-oblasti-evakuiruyut-lyudey-s-osvobozhdennykh-territoriy---1144892311.html

В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий

В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий

В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T11:26

2025-03-13T11:26

2025-03-13T11:26

россия

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144891996_0:1:1247:702_1920x0_80_0_0_93082133b8258bb3eb72c673d8c25ba8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По информации ведомства, спасатели совместно с военнослужащими ВС России, добровольцами и волонтерами перевозят жителей Суджанского района.Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, в целом со вчерашнего дня из Суджи вывезено около 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской областиОсвобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области

россия

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)