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В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T11:26
2025-03-13T11:26
россия
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По информации ведомства, спасатели совместно с военнослужащими ВС России, добровольцами и волонтерами перевозят жителей Суджанского района.Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, в целом со вчерашнего дня из Суджи вывезено около 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял доклад о завершающем этапе освобождения Курской областиОсвобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
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россия, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий

В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий - МЧС

11:26 13.03.2025
 
© МЧС РоссииВ Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
В Курской области эвакуируют людей с освобожденных территорий
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства, спасатели совместно с военнослужащими ВС России, добровольцами и волонтерами перевозят жителей Суджанского района.
"Сотрудники МЧС России на автобусах эвакуируют людей из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку пострадавшему населению. Вывезено более 90 человек. Их доставляют в пункты временного размещения", - сообщает пресс-служба.
Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.
По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, в целом со вчерашнего дня из Суджи вывезено около 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.
"Работа продолжается безостановочно. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов", - добавил он.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники.
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РоссияНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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