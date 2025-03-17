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В "Ханском дворце" в Крыму реставрируют последние четыре объекта

В "Ханском дворце" в Крыму реставрируют последние четыре объекта - РИА Новости Крым, 17.03.2025

В "Ханском дворце" в Крыму реставрируют последние четыре объекта

12 объектов "Ханского дворца" в Бахчисарае отреставрированы, на последних четырех сейчас активно идут работы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T06:45

2025-03-17T06:45

2025-03-17T06:45

радио "спутник в крыму"

бахчисарай

новости крыма

максим сорока

история

культура

"ханский дворец" в бахчисарае

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. 12 объектов "Ханского дворца" в Бахчисарае отреставрированы, на последних четырех сейчас активно идут работы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" Максим Сорока.По его словам, объект культурного наследия федерального значения "Ханский дворец" в Бахчисарае – уникальный, аналогов ему нет, отсюда и сложность реставрации.К тому же, речь идет не об одном лишь дворцовом здании, а о целом комплексе, состоящем из 16 объектов, подчеркнул специалист.В числе этих четырех: ханская кухня, графский и главный корпуса, а также сады и парковые сооружения, уточнил глава дирекции."Это самые большие объекты. Поэтому по сегодняшний день они еще реставрируются. Большой объем зданий и новых участков, которые требуют дополнительного внимания, и уделяется больше времени", – добавил эксперт.Дополнительное время, по его словам, потребовалось, в частности, в связи с обнаружением артефактов после того, как с 2022 года "Ханский дворец" был признан также объектом археологического наследия, отметил глава дирекции."Соответственно, у нас начали работать археологи на больших площадях, и были найдены уникальные вещи, которые требуют дополнительного изучения. И те работы, которые были запроектированы ранее, уже не могут быть реализованы. Необходимо вносить изменения в ранее разработанную документацию и делать дополнительные документы на археологию", – пояснил Сорока.Самый большой среди вновь выявленных объектов – баня в Персидском саду, сказал он."Полностью сохранились все коммуникации водопровода, теплых полов – так называемого гипокауста. Сейчас там работает проектная группа, которая по итогу выдаст нам проектную документацию на музеефикацию этого объекта, который будет представлен на всеобщее обозрение туристов", – сказал Сорока.В целом же музеефикация всех найденных объектов – процесс длительный, поскольку изучение дворца археологами продолжается, и что будет еще обнаружено, никто не знает, отметил он."Для завершения нужно еще дополнительное время", – резюмировал Сорока.Ранее на этой неделе глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Ханский дворец" в Бахчисарае планируется завершить в этом году. По словам Аксенова, в некоторых случаях работы здесь останавливались по объективным причинам, в частности, в связи с обнаружением артефактов, но имела место также безответственность и недисциплинированность предыдущих подрядчиков, которые менялись трижды.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится Митридатская лестница в Керчи опять разрушается Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе

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бахчисарай, новости крыма, максим сорока, история, культура, "ханский дворец" в бахчисарае, крым