https://crimea.ria.ru/20250316/vs-rf-dodavlivayut-vraga-v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-220-boevikov-1144967969.html
ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков
ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков - РИА Новости Крым, 16.03.2025
ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков
Армия России продолжает громить врага на территории Курской области, за сутки уничтожено еще 220 боевиков ВСУ. Об этом в пресс-службе Минобороны сообщили в... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T13:30
2025-03-16T13:30
2025-03-16T13:34
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Армия России продолжает громить врага на территории Курской области, за сутки уничтожено еще 220 боевиков ВСУ. Об этом в пресс-службе Минобороны сообщили в воскресенье.Военнослужащие группировки "Север" в ходе наступательных действий разгромили формирования ВСУ возле Гоголевки, Горнали, Гуево и Олешни.Ударами авиации и артиллерии враг разбит в районах Гоголевки, Горнали, Гуево Запселья, Локни и Олешни, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаги, Журавки, Мирополья, Новой Сечи, Новенького, Ободы, Юнаковки и Яблоновки Сумской области.Всего за время боев в Курской области ВС РФ уничтожили 67 850 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации, сожгли 394 вражеских танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, 2 200 боевых бронемашин, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и ряд другой техники и вооружения.Накануне российские войска выбили украинских боевиков еще из двух населенных пунктов в Курской области из Заолешенки и Рубанщины. 14 марта Минобороны России заявило, что за неделю враг был выбит из 28 населенных пунктов в Курской области. Также бойцы "Севера" взяли под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионамиРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОРазрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков
ВСУ потеряли в Курской области 220 боевиков за сутки – Минобороны
13:30 16.03.2025 (обновлено: 13:34 16.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Армия России продолжает громить врага на территории Курской области, за сутки уничтожено еще 220 боевиков ВСУ. Об этом в пресс-службе Минобороны сообщили в воскресенье.
Военнослужащие группировки "Север" в ходе наступательных действий разгромили формирования ВСУ возле Гоголевки, Горнали, Гуево и Олешни.
Ударами авиации и артиллерии враг разбит в районах Гоголевки, Горнали, Гуево Запселья, Локни и Олешни, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаги, Журавки, Мирополья, Новой Сечи, Новенького, Ободы, Юнаковки и Яблоновки Сумской области.