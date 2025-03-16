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ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков

ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков - РИА Новости Крым, 16.03.2025

ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков

Армия России продолжает громить врага на территории Курской области, за сутки уничтожено еще 220 боевиков ВСУ. Об этом в пресс-службе Минобороны сообщили в... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T13:30

2025-03-16T13:30

2025-03-16T13:34

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Армия России продолжает громить врага на территории Курской области, за сутки уничтожено еще 220 боевиков ВСУ. Об этом в пресс-службе Минобороны сообщили в воскресенье.Военнослужащие группировки "Север" в ходе наступательных действий разгромили формирования ВСУ возле Гоголевки, Горнали, Гуево и Олешни.Ударами авиации и артиллерии враг разбит в районах Гоголевки, Горнали, Гуево Запселья, Локни и Олешни, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаги, Журавки, Мирополья, Новой Сечи, Новенького, Ободы, Юнаковки и Яблоновки Сумской области.Всего за время боев в Курской области ВС РФ уничтожили 67 850 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации, сожгли 394 вражеских танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, 2 200 боевых бронемашин, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и ряд другой техники и вооружения.Накануне российские войска выбили украинских боевиков еще из двух населенных пунктов в Курской области из Заолешенки и Рубанщины. 14 марта Минобороны России заявило, что за неделю враг был выбит из 28 населенных пунктов в Курской области. Также бойцы "Севера" взяли под контроль село Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В это же день Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионамиРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОРазрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф