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В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителей - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителей
В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителей - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителей
Власти Сумской области Украины объявили о принудительной эвакуации из восьми приграничных населенных пунктов. Об этом сообщила администрация региона. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T08:07
2025-03-14T08:07
украина
сумская область
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Власти Сумской области Украины объявили о принудительной эвакуации из восьми приграничных населенных пунктов. Об этом сообщила администрация региона.Покинуть свои дома должны жители населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах Сумского района. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во вторник во время посещения Владимиром Путиным пункта управления курской группировкой доложил верховному главнокомандующему, что ВС России из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, сумская область, эвакуация, в мире, новости, общество
В Сумской области объявлена принудительная эвакуация жителей

В Сумской области из восьми населенных пунктов принудительно эвакуируют жителей

08:07 14.03.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЭвакуация
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Власти Сумской области Украины объявили о принудительной эвакуации из восьми приграничных населенных пунктов. Об этом сообщила администрация региона.
Покинуть свои дома должны жители населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах Сумского района. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.
"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения", — говорится в заявлении администрации в Facebook*.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во вторник во время посещения Владимиром Путиным пункта управления курской группировкой доложил верховному главнокомандующему, что ВС России из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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