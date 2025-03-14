https://crimea.ria.ru/20250314/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1144943883.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 14.03.2025

У Крымского моста выросла очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T17:04

2025-03-14T17:04

2025-03-14T17:05

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

керченский пролив

кубань

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств", - сказано в сообщении.При этом на выезд из Крыма в очереди стоят 35 машин.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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керченский пролив

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченский пролив, кубань, логистика