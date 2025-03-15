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До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта
До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2025
До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта
В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.03.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250314/shtormovoy-veter-i-dozhdi-so-snegom-i-morozom-idut-na-krym-1144940856.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта

Погода в Крыму на 15 марта

00:01 15.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16; днем +21…+26, на побережье и в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+19.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта
00:00Какой сегодня праздник: 15 марта
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