https://crimea.ria.ru/20250315/do-26-tepla-prognoz-pogody-v-krymu-na-15-marta-1144916629.html

До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта

До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2025

До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта

В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T00:01

2025-03-15T00:01

2025-03-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250314/shtormovoy-veter-i-dozhdi-so-snegom-i-morozom-idut-na-krym-1144940856.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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