https://crimea.ria.ru/20250315/do-26-tepla-prognoz-pogody-v-krymu-na-15-marta-1144916629.html
До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта
До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2025
До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта
В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T00:01
2025-03-15T00:01
2025-03-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636651_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8428616587fa762ed24eca92aeaa6b90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250314/shtormovoy-veter-i-dozhdi-so-snegom-i-morozom-idut-na-krym-1144940856.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636651_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_681de12b364557b9b08e3467c8280032.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +26 тепла: прогноз погоды в Крыму на 15 марта
Погода в Крыму на 15 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В субботу жителей и гостей Крыма порадует теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16; днем +21…+26, на побережье и в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+19.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.