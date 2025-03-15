https://crimea.ria.ru/20250315/anomalnoe-teplo-v-krymu-kogda-zhdat-nashestviya-kleschey-1144901776.html

Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей

Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей

В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки – в мае и сентябре, несмотря на нынешнюю аномально теплую мартовскую погоду. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T17:43

2025-03-15T17:43

2025-03-15T17:43

наталья пеньковская

роспотребнадзор

клещи

новости крыма

крым

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки – в мае и сентябре, несмотря на нынешнюю аномально теплую мартовскую погоду. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Пеньковская добавила, что Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.В Крыму установилась аномально теплая погода. Так, 12 марта был установлен абсолютный температурный рекорд, составивший +19,5 градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая . Также она отметила, что температурные максимумы ожидаются и в ближайшие дни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Февраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 летТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пеньковская, роспотребнадзор, клещи, новости крыма, крым, погода в крыму