Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей
В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в мае – Роспотребнадзор
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие вирусного энцефалита
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки – в мае и сентябре, несмотря на нынешнюю аномально теплую мартовскую погоду. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Когда был аномально теплый январь, мы ждали раннего начала активизации клещевых инфекций. Но этого не случилось, и наступили холода. Пика активности клещей мы по-прежнему ожидаем в тот же период, как это у нас обычно бывает – это май и это сентябрь", - сказала руководитель ведомства.
Пеньковская добавила, что Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.
В Крыму установилась аномально теплая погода. Так, 12 марта был установлен абсолютный температурный рекорд, составивший +19,5 градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая . Также она отметила, что температурные максимумы ожидаются и в ближайшие дни.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: