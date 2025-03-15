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Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей
Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей
В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки – в мае и сентябре, несмотря на нынешнюю аномально теплую мартовскую погоду. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T17:43
2025-03-15T17:43
наталья пеньковская
роспотребнадзор
клещи
новости крыма
крым
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки – в мае и сентябре, несмотря на нынешнюю аномально теплую мартовскую погоду. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Пеньковская добавила, что Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.В Крыму установилась аномально теплая погода. Так, 12 марта был установлен абсолютный температурный рекорд, составивший +19,5 градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая . Также она отметила, что температурные максимумы ожидаются и в ближайшие дни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Февраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 летТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма
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наталья пеньковская, роспотребнадзор, клещи, новости крыма, крым, погода в крыму
Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей

В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в мае – Роспотребнадзор

17:43 15.03.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие вирусного энцефалита
Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки – в мае и сентябре, несмотря на нынешнюю аномально теплую мартовскую погоду. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Когда был аномально теплый январь, мы ждали раннего начала активизации клещевых инфекций. Но этого не случилось, и наступили холода. Пика активности клещей мы по-прежнему ожидаем в тот же период, как это у нас обычно бывает – это май и это сентябрь", - сказала руководитель ведомства.
Пеньковская добавила, что Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.
В Крыму установилась аномально теплая погода. Так, 12 марта был установлен абсолютный температурный рекорд, составивший +19,5 градуса, сообщила РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая . Также она отметила, что температурные максимумы ожидаются и в ближайшие дни.
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