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50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии
50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии - РИА Новости Крым, 16.03.2025
50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии
Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T11:15
2025-03-16T11:15
2025-03-16T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.МВД утром в воскресенье еще не выступило с официальным сообщением, но сообщило агентству, что погибли не менее 50 человек, десятки пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пожар, происшествия, новости
50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии
50 человек погибли и десятки пострадали на дискотеке в Северной Македонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.
МВД утром в воскресенье еще не выступило с официальным сообщением, но сообщило агентству, что погибли не менее 50 человек, десятки пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане.
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