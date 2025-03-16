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50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии
50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии - РИА Новости Крым, 16.03.2025
50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии
Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T11:15
2025-03-16T11:15
в мире
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.МВД утром в воскресенье еще не выступило с официальным сообщением, но сообщило агентству, что погибли не менее 50 человек, десятки пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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в мире, пожар, происшествия, новости
50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии

50 человек погибли и десятки пострадали на дискотеке в Северной Македонии

11:15 16.03.2025
 
© Фото: pixabayПламя
Пламя
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.
МВД утром в воскресенье еще не выступило с официальным сообщением, но сообщило агентству, что погибли не менее 50 человек, десятки пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане.
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В миреПожарПроисшествияНовости
 
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