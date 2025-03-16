https://crimea.ria.ru/20250316/50-chelovek-pogibli-na-diskoteke-v-severnoy-makedonii--1144965726.html

50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии

50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии - РИА Новости Крым, 16.03.2025

50 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии

Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T11:15

2025-03-16T11:15

2025-03-16T11:15

в мире

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Не менее 50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии, всего там присутствовали 1,5 тысячи человек, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.МВД утром в воскресенье еще не выступило с официальным сообщением, но сообщило агентству, что погибли не менее 50 человек, десятки пострадавших доставлены в больницы разных городов страны.На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пожар, происшествия, новости