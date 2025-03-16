https://crimea.ria.ru/20250316/mozhno-li-otkazatsya-ot-obrabotki-personalnykh-dannykh--sovet-eksperta-1144871472.html

Можно ли отказаться от обработки персональных данных – совет эксперта

Можно ли отказаться от обработки персональных данных – совет эксперта - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Можно ли отказаться от обработки персональных данных – совет эксперта

Тот, кто подписывает разрешение об обработке своих персональных данных, в обязательном порядке должен читать это соглашение и даже может в некоторых случаях... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T16:16

2025-03-16T16:16

2025-03-16T15:58

защита персональных данных

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

николай тищенко

общественная палата крыма

кибербезопасность

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Тот, кто подписывает разрешение об обработке своих персональных данных, в обязательном порядке должен читать это соглашение и даже может в некоторых случаях отказаться от подписи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказывал адвокат, председатель экспертного совета Общественной палаты Крыма Николай Тищенко.Он констатировал, что люди уже привыкли к этим согласиям обработки персональных данных и не задумываются, что там написано, не читают их.Тищенко объяснил, что эта обработка кроме хранения, использования в автоматизированных системах, включает в себя еще и понятие передачи персональных данных любым третьим лицам, например, банку."Эта цель должна быть указана в соглашении на обработку персональных данных. Если в согласии не указана цель – то это нарушение федерального закона", – отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничестваУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать рискиВ России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защита персональных данных, совет эксперта, николай тищенко, общественная палата крыма, кибербезопасность, киберпреступность