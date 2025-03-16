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Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
Глава киевского режима Владимир Зеленский прекратит спекулировать на вопросе территориальных уступок по итогам конфликта на Украине тогда, когда его "остановит... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T18:39
2025-03-16T18:39
2025-03-16T18:39
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Глава киевского режима Владимир Зеленский прекратит спекулировать на вопросе территориальных уступок по итогам конфликта на Украине тогда, когда его "остановит заокеанская рука, с которой он кормится", или же когда его физически устранит его ближайшее окружение внутри страны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, зампредседателя Общественной палаты республики Роман Чегринец.Эксперт отметил, что место Зеленского, в лучшем случае, на скамье подсудимых. Причем, по мнению Чегринца, судебный процесс должен проходить показательно.Зеленский стал неуправляемым, вышел из-под контроля даже тех людей, которые его создали, сформировали, и "эта абсолютно неуправляемая машина будет в ближайшее время списана", уверен зампредседателя Общественной палаты республики.По его словам, одна из глупостей, которую допустил Зеленский, а их было много, в том, что он пошел на поводу у этих малочисленных в количественном плане, но очень активных в общественно-политическом плане группировок, которые пытаются ему диктовать условия."Думаю, если он (Зеленский – ред.) не сбежит из страны, его постараются устранить уже в этом году. Такой Зеленский, что разрушает изнутри Украину, не устраивает украинский истеблишмент, который хочет сохраниться у власти", – считает собеседник.При этом нынешний глава киевского режима продолжит спекулировать на вопросе территориальных уступок, пока находится у власти, убежден эксперт. А прекратить эти спекуляции главе режима не дает страх перед националистически настроенными группами внутри Украины, которые никогда ему не простят вопросы территориальных уступок, и он (Зеленский – ред.) потеряет их поддержку, которая у него и так небольшая.И вспомнил грузинский конфликт в 2008 году, когда тоже никто не верил, что отношения между странами нормализируются, но "сейчас в Грузии умеренное, нормальное руководство, которое как минимум адекватно", считает собеседник.Для "переформатирования" отношений с Украиной должно пройти время, говорит Чегринец."Все-таки мы люди одной крови. И, по факту, это один большой русский мир: Россия, Украина, Беларусь. Это одна кровь, один язык, одна вера. Просто нужно снизить уровень русофобии, который сейчас в украинском обществе зашкаливает", – поделился мнением эксперт.Украинские военные преступники – это не только те, кто воюет сейчас на поле боя, это и украинские СМИ, которые раздувают огонь вражды, накаляют градус русофобии, убежден зампредседателя Общественной палаты республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не вернется к границам 2014 года – Белый домЧто США предложат Украине за территориальные уступкиКогда Трамп может созвониться с Путиным
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владимир зеленский, мнения, роман чегринец, украина, политика, в мире
Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
Зеленского может физически устранить кто-то из своих в течение года – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Глава киевского режима Владимир Зеленский прекратит спекулировать на вопросе территориальных уступок по итогам конфликта на Украине тогда, когда его "остановит заокеанская рука, с которой он кормится", или же когда его физически устранит его ближайшее окружение внутри страны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, зампредседателя Общественной палаты республики Роман Чегринец.
"Зеленского остановит та рука, которая его кормит, которая находится там, за океаном. Вот она его и остановит. Даст ему "волшебный подзатыльник". Но только тогда он и остановится", – сказал Чегринец, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о том, когда Зеленский прекратит спекуляции.
Эксперт отметил, что место Зеленского, в лучшем случае, на скамье подсудимых. Причем, по мнению Чегринца, судебный процесс должен проходить показательно.
Зеленский стал неуправляемым, вышел из-под контроля даже тех людей, которые его создали, сформировали, и "эта абсолютно неуправляемая машина будет в ближайшее время списана", уверен зампредседателя Общественной палаты республики.
"Физическое устранение Зеленского возможно именно изнутри Украины, когда поймут, что у него больше нет поддержки со стороны западных стран, и в первую очередь Штатов. Одна из группировок, с которой он конкурирует, и может его (Зеленского – ред.) устранить. Причем, я думаю, это будет его ближайшее окружение, тот же Ермак (Андрей Ермак, руководитель офиса президента – ред.), – сказал Чегринец.
По его словам, одна из глупостей, которую допустил Зеленский, а их было много, в том, что он пошел на поводу у этих малочисленных в количественном плане, но очень активных в общественно-политическом плане группировок, которые пытаются ему диктовать условия.
"Думаю, если он (Зеленский – ред.) не сбежит из страны, его постараются устранить уже в этом году. Такой Зеленский, что разрушает изнутри Украину, не устраивает украинский истеблишмент, который хочет сохраниться у власти", – считает собеседник.
При этом нынешний глава киевского режима продолжит спекулировать на вопросе территориальных уступок, пока находится у власти, убежден эксперт. А прекратить эти спекуляции главе режима не дает страх перед националистически настроенными группами внутри Украины, которые никогда ему не простят вопросы территориальных уступок, и он (Зеленский – ред.) потеряет их поддержку, которая у него и так небольшая.
"Пророссийских кандидатов на Украине нет априори. Для возобновления и возможного развития отношений с Украиной России нужны какие-то нейтральные политики", – высказал мнение Чегринец.
И вспомнил грузинский конфликт в 2008 году, когда тоже никто не верил, что отношения между странами нормализируются, но "сейчас в Грузии умеренное, нормальное руководство, которое как минимум адекватно", считает собеседник.
Для "переформатирования" отношений с Украиной должно пройти время, говорит Чегринец.
"Все-таки мы люди одной крови. И, по факту, это один большой русский мир: Россия, Украина, Беларусь. Это одна кровь, один язык, одна вера. Просто нужно снизить уровень русофобии, который сейчас в украинском обществе зашкаливает", – поделился мнением эксперт.
Украинские военные преступники – это не только те, кто воюет сейчас на поле боя, это и украинские СМИ, которые раздувают огонь вражды, накаляют градус русофобии, убежден зампредседателя Общественной палаты республики.
"Там (на Украине – ред.) в СМИ "людожоры" похлеще тех, кто воюет. Даже украинские солдаты более умеренно высказываются, чем те люди, которые там формируют общественное мнение. Украинская пресса – вот кто первым сейчас должен идти на скамью подсудимых. СМИ там работают в диком русофобском режиме. И свой народ "накручивают", не давая возможности завершить конфликт", – подытожил эксперт.
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