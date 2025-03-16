https://crimea.ria.ru/20250316/kto-ostanovit-zelenskogo-ot-territorialnykh-pretenziy-k-rossii--mnenie-1144970002.html

Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение

Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение

Глава киевского режима Владимир Зеленский прекратит спекулировать на вопросе территориальных уступок по итогам конфликта на Украине тогда, когда его "остановит... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T18:39

2025-03-16T18:39

2025-03-16T18:39

владимир зеленский

эксклюзивы риа новости крым

мнения

роман чегринец

украина

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144875954_97:116:1183:727_1920x0_80_0_0_bd24b5f93097290249cc1a0c8a3ca0d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Глава киевского режима Владимир Зеленский прекратит спекулировать на вопросе территориальных уступок по итогам конфликта на Украине тогда, когда его "остановит заокеанская рука, с которой он кормится", или же когда его физически устранит его ближайшее окружение внутри страны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, зампредседателя Общественной палаты республики Роман Чегринец.Эксперт отметил, что место Зеленского, в лучшем случае, на скамье подсудимых. Причем, по мнению Чегринца, судебный процесс должен проходить показательно.Зеленский стал неуправляемым, вышел из-под контроля даже тех людей, которые его создали, сформировали, и "эта абсолютно неуправляемая машина будет в ближайшее время списана", уверен зампредседателя Общественной палаты республики.По его словам, одна из глупостей, которую допустил Зеленский, а их было много, в том, что он пошел на поводу у этих малочисленных в количественном плане, но очень активных в общественно-политическом плане группировок, которые пытаются ему диктовать условия."Думаю, если он (Зеленский – ред.) не сбежит из страны, его постараются устранить уже в этом году. Такой Зеленский, что разрушает изнутри Украину, не устраивает украинский истеблишмент, который хочет сохраниться у власти", – считает собеседник.При этом нынешний глава киевского режима продолжит спекулировать на вопросе территориальных уступок, пока находится у власти, убежден эксперт. А прекратить эти спекуляции главе режима не дает страх перед националистически настроенными группами внутри Украины, которые никогда ему не простят вопросы территориальных уступок, и он (Зеленский – ред.) потеряет их поддержку, которая у него и так небольшая.И вспомнил грузинский конфликт в 2008 году, когда тоже никто не верил, что отношения между странами нормализируются, но "сейчас в Грузии умеренное, нормальное руководство, которое как минимум адекватно", считает собеседник.Для "переформатирования" отношений с Украиной должно пройти время, говорит Чегринец."Все-таки мы люди одной крови. И, по факту, это один большой русский мир: Россия, Украина, Беларусь. Это одна кровь, один язык, одна вера. Просто нужно снизить уровень русофобии, который сейчас в украинском обществе зашкаливает", – поделился мнением эксперт.Украинские военные преступники – это не только те, кто воюет сейчас на поле боя, это и украинские СМИ, которые раздувают огонь вражды, накаляют градус русофобии, убежден зампредседателя Общественной палаты республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не вернется к границам 2014 года – Белый домЧто США предложат Украине за территориальные уступкиКогда Трамп может созвониться с Путиным

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, мнения, роман чегринец, украина, политика, в мире