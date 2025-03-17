https://crimea.ria.ru/20250317/kak-kontrastnyy-atmosfernyy-front-izmenit-pogodu-v-krymu-1144916899.html

Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму

Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму

В понедельник контрастный атмосферный фронт изменит погоду на полуострове. Ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T00:01

2025-03-17T00:01

2025-03-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В понедельник контрастный атмосферный фронт изменит погоду на полуострове. Ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, днем местами очень сильный. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днем +10...+15 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, вечером северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +12...+14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20250316/iz-leta-v-zimu-krym-nakroet-snezhnyy-tsiklon--nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1144926570.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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