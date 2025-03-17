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Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму
Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму
В понедельник контрастный атмосферный фронт изменит погоду на полуострове. Ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В понедельник контрастный атмосферный фронт изменит погоду на полуострове. Ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, днем местами очень сильный. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днем +10...+15 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, вечером северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +12...+14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму

В Крыму в понедельник ожидается резкое изменение погодных условий

00:01 17.03.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В понедельник контрастный атмосферный фронт изменит погоду на полуострове. Ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, северо-западный 10-15, местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15", – говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно. Дождь, днем местами очень сильный. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днем +10...+15 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, вечером северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +12...+14.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 17 марта
22:35Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по боксу
22:15Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день
21:52Севастопольские спасатели потушили пожар возле Орловки
21:16Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
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20:05ВСУ устроили массированную атаку Курской области
19:45Собаки могут работать терапевтами – кинолог
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18:39Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
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