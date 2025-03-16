Что США предложат Украине за территориальные уступки
От Украины потребуются территориальные уступки взамен на гарантии безопасности – Белый дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. От Украины взамен на гарантии безопасности потребуются территориальные уступки, заявил в эфире телеканала ABC советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, пишет РИА Новости.
"Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", – сказал Уолтц.
Так он ответил на просьбу прояснить свои высказывания о том, что в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта обсуждаются территориальные вопросы.
Уолтц также добавил, что членство Украины в НАТО является крайне маловероятным.
"Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран", – сказал чиновник.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
При этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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