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Что США предложат Украине за территориальные уступки - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Что США предложат Украине за территориальные уступки
Что США предложат Украине за территориальные уступки - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Что США предложат Украине за территориальные уступки
От Украины взамен на гарантии безопасности потребуются территориальные уступки, заявил в эфире телеканала ABC советник президента США по нацбезопасности Майк... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T17:54
2025-03-16T17:54
майк уолтц
новости
сша
переговоры
политика
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. От Украины взамен на гарантии безопасности потребуются территориальные уступки, заявил в эфире телеканала ABC советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, пишет РИА Новости.Так он ответил на просьбу прояснить свои высказывания о том, что в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта обсуждаются территориальные вопросы.Уолтц также добавил, что членство Украины в НАТО является крайне маловероятным.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.При этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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майк уолтц, новости, сша, переговоры, политика, россия, украина
Что США предложат Украине за территориальные уступки

От Украины потребуются территориальные уступки взамен на гарантии безопасности – Белый дом

17:54 16.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗначки с флагами США и Украины
Значки с флагами США и Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. От Украины взамен на гарантии безопасности потребуются территориальные уступки, заявил в эфире телеканала ABC советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, пишет РИА Новости.

"Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", сказал Уолтц.

Так он ответил на просьбу прояснить свои высказывания о том, что в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта обсуждаются территориальные вопросы.
Уолтц также добавил, что членство Украины в НАТО является крайне маловероятным.

"Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран", – сказал чиновник.

Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
При этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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