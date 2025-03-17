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Переговоры по Украине: Россия потребует железобетонных гарантий - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Переговоры по Украине: Россия потребует железобетонных гарантий
Переговоры по Украине: Россия потребует железобетонных гарантий - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Переговоры по Украине: Россия потребует железобетонных гарантий
В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран организации... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T08:18
2025-03-17T08:18
министерство иностранных дел рф (мид рф)
александр грушко
переговоры
украина
нато
сша
безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран организации Североатлантического договора. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.Гарантии безопасности для России"Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности", - сказал Грушко в интервью газете "Известия".По его мнению, только надежные гарантии безопасности помогут достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить безопасность в регионе.Кроме того, дипломат отметил, что российская сторона будет требовать нейтрального статуса Украины и отказа стран НАТО включать ее в состав альянса. Он также напомнил, что в 2021 году Россия выдвинула предложение США и НАТО по гарантиям безопасности, которое не было принято.Диалог России с НАТОЗамглавы МИД России считает, что сейчас нет перспектив возобновления диалога России с НАТО. Члены альянса не стали рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где интересы сторон совпадали.В НАТО назвали Россию прямой и непосредственной угрозой альянсу, а свою военную политику и процесс военного строительства НАТО ведет так, чтобы достичь превосходства над Россией на всех театрах военных действий, сказал дипломат.Западный контингент на УкраинеВбрасывая в медийное пространство информацию о развертывании контингентов западных стран на украинской территории, коллективный запад занимается подготовкой общественного мнения к самым радикальным сценариям, убежден Грушко."Нельзя не видеть, что цель этих вбросов о развертывании контингентов западных стран на территории Украины - подготовка общественного мнения именно к самым радикальным сценариям, часть кампании по нагнетанию военного психоза и демонизации России", - сказал он.Также дипломат напомнил, что всего несколько месяцев назад перспектива ввода контингента отрицалась всеми государствами-членами НАТО, и генсек неоднократно заявлял о том, что ни при каких обстоятельствах солдаты альянса там не появятся.По словам Грушко, миротворчество и НАТО - "вообще несовместимые вещи", а разговоры на эту тему "абсолютно неуместны и абсурдны". При этом Грушко подчеркнул, что только после выработки мирного соглашения по Украине можно будет обсуждать какое-то "международное сопровождение".Комментируя идею отправки миротворцев под эгидой ОБСЕ, замглавы МИД заявил, что специальная мониторинговая миссия, которая когда-то была развернута в Донбассе, провалила свои задачи."Во-первых, ОБСЕ не обладает вооруженным потенциалом, у нее нет "вооруженной руки", в отличие от ООН. В частности, нет компетенций, штабного комитета, структур, которые могли бы управлять такими контингентами. Во-вторых, даже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая была там развернута, не справилась с задачами. По сути, она была использована НАТО для получения односторонних преимуществ для киевского режима", - заметил он. Ранее в СМИ появилась информация, что Британия планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев, при этом срок их пребывания не будет ограничен. Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине. По мнению глава МИД России Сергея Лаврова, стремление направить "миротворцев" на Украину похоже на попытки спасти остатки киевского режима от "гнева народного".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнениеЧто США предложат Украине за территориальные уступки
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министерство иностранных дел рф (мид рф), александр грушко, переговоры, украина, нато, сша, безопасность, россия, новости
Переговоры по Украине: Россия потребует железобетонных гарантий

Россия потребует от США и НАТО нейтрального статуса Украины и железобетонных гарантий

08:18 17.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В вопросах урегулирования украинского конфликта Москва будет требовать железобетонных гарантий безопасности от Вашингтона США и стран организации Североатлантического договора. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Гарантии безопасности для России

"Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности", - сказал Грушко в интервью газете "Известия".
По его мнению, только надежные гарантии безопасности помогут достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить безопасность в регионе.
Кроме того, дипломат отметил, что российская сторона будет требовать нейтрального статуса Украины и отказа стран НАТО включать ее в состав альянса. Он также напомнил, что в 2021 году Россия выдвинула предложение США и НАТО по гарантиям безопасности, которое не было принято.

Диалог России с НАТО

Замглавы МИД России считает, что сейчас нет перспектив возобновления диалога России с НАТО. Члены альянса не стали рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где интересы сторон совпадали.
"Я не вижу никаких перспектив на данный момент. Конечно, зарекаться нельзя, но о чем можно говорить, если страны НАТО отказались рассматривать Россию в качестве партнера даже в тех областях, где наши интересы объективно совпадали, например, в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Грушко.
В НАТО назвали Россию прямой и непосредственной угрозой альянсу, а свою военную политику и процесс военного строительства НАТО ведет так, чтобы достичь превосходства над Россией на всех театрах военных действий, сказал дипломат.

Западный контингент на Украине

Вбрасывая в медийное пространство информацию о развертывании контингентов западных стран на украинской территории, коллективный запад занимается подготовкой общественного мнения к самым радикальным сценариям, убежден Грушко.
"Нельзя не видеть, что цель этих вбросов о развертывании контингентов западных стран на территории Украины - подготовка общественного мнения именно к самым радикальным сценариям, часть кампании по нагнетанию военного психоза и демонизации России", - сказал он.
Также дипломат напомнил, что всего несколько месяцев назад перспектива ввода контингента отрицалась всеми государствами-членами НАТО, и генсек неоднократно заявлял о том, что ни при каких обстоятельствах солдаты альянса там не появятся.
По словам Грушко, миротворчество и НАТО - "вообще несовместимые вещи", а разговоры на эту тему "абсолютно неуместны и абсурдны".
"В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта", - уточнил он.
При этом Грушко подчеркнул, что только после выработки мирного соглашения по Украине можно будет обсуждать какое-то "международное сопровождение".
Комментируя идею отправки миротворцев под эгидой ОБСЕ, замглавы МИД заявил, что специальная мониторинговая миссия, которая когда-то была развернута в Донбассе, провалила свои задачи.
"Во-первых, ОБСЕ не обладает вооруженным потенциалом, у нее нет "вооруженной руки", в отличие от ООН. В частности, нет компетенций, штабного комитета, структур, которые могли бы управлять такими контингентами. Во-вторых, даже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая была там развернута, не справилась с задачами. По сути, она была использована НАТО для получения односторонних преимуществ для киевского режима", - заметил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Британия планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев, при этом срок их пребывания не будет ограничен. Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине. По мнению глава МИД России Сергея Лаврова, стремление направить "миротворцев" на Украину похоже на попытки спасти остатки киевского режима от "гнева народного".
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