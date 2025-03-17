https://crimea.ria.ru/20250317/na-yubk-gruzovik-oborval-kontaktnuyu-liniyu-1144991732.html

На ЮБК грузовик оборвал контактную линию

На ЮБК грузовик оборвал контактную линию - РИА Новости Крым, 17.03.2025

На ЮБК грузовик оборвал контактную линию

На южном берегу Крыма, в районе Гурзуфа, грузовик, который мчался по дороге с поднятым кузовом, оборвал троллейбусную линию. Ремонтная бригада предприятия... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T14:57

2025-03-17T14:57

2025-03-17T14:57

юбк

крымтроллейбус

новости крыма

общественный транспорт

транспорт

гурзуф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111487/81/1114878179_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_d2d2e1a27f5d96b5f6d842cceddf20fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма, в районе Гурзуфа, грузовик, который мчался по дороге с поднятым кузовом, оборвал троллейбусную линию. Ремонтная бригада предприятия "Крымтроллейбус" уже на месте, устраняет причины аварии. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе госпредприятия.Ранее в сети появилась информация о том, что грузовик якобы снес несколько столбов в районе Гурзуфа. Проезд затруднен, образовался затор.11 марта в Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Водитель "Лада Калина" столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспортаВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыВ Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения

юбк

гурзуф

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юбк, крымтроллейбус, новости крыма, общественный транспорт, транспорт, гурзуф, происшествия