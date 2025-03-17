https://crimea.ria.ru/20250317/na-yubk-gruzovik-oborval-kontaktnuyu-liniyu-1144991732.html
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию - РИА Новости Крым, 17.03.2025
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию
На южном берегу Крыма, в районе Гурзуфа, грузовик, который мчался по дороге с поднятым кузовом, оборвал троллейбусную линию. Ремонтная бригада предприятия... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T14:57
2025-03-17T14:57
2025-03-17T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма, в районе Гурзуфа, грузовик, который мчался по дороге с поднятым кузовом, оборвал троллейбусную линию. Ремонтная бригада предприятия "Крымтроллейбус" уже на месте, устраняет причины аварии. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе госпредприятия.Ранее в сети появилась информация о том, что грузовик якобы снес несколько столбов в районе Гурзуфа. Проезд затруднен, образовался затор.11 марта в Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Водитель "Лада Калина" столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспортаВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыВ Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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юбк, крымтроллейбус, новости крыма, общественный транспорт, транспорт, гурзуф, происшествия
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию
На ЮБК фура повредила контактную линию – Крымтроллейбус