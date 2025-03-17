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На ЮБК грузовик оборвал контактную линию - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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На ЮБК грузовик оборвал контактную линию
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию - РИА Новости Крым, 17.03.2025
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию
На южном берегу Крыма, в районе Гурзуфа, грузовик, который мчался по дороге с поднятым кузовом, оборвал троллейбусную линию. Ремонтная бригада предприятия... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T14:57
2025-03-17T14:57
юбк
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гурзуф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма, в районе Гурзуфа, грузовик, который мчался по дороге с поднятым кузовом, оборвал троллейбусную линию. Ремонтная бригада предприятия "Крымтроллейбус" уже на месте, устраняет причины аварии. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе госпредприятия.Ранее в сети появилась информация о том, что грузовик якобы снес несколько столбов в районе Гурзуфа. Проезд затруднен, образовался затор.11 марта в Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Водитель "Лада Калина" столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспортаВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыВ Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
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юбк, крымтроллейбус, новости крыма, общественный транспорт, транспорт, гурзуф, происшествия
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию

На ЮБК фура повредила контактную линию – Крымтроллейбус

14:57 17.03.2025
 
© Фото: пресс-служба МЧС КрымаДорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
Дорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма, в районе Гурзуфа, грузовик, который мчался по дороге с поднятым кузовом, оборвал троллейбусную линию. Ремонтная бригада предприятия "Крымтроллейбус" уже на месте, устраняет причины аварии. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе госпредприятия.

"Да, грузовик, не соблюдая нормы безопасного движения, кузовом сорвал контактные провода с наших опор. Но действующие опоры не повреждены. Буквально через 10-15 минут наша бригада уже была на месте, ведутся восстановительные работы", – сказал РИА Новости Крым начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбуса" Сергей Петля.

Ранее в сети появилась информация о том, что грузовик якобы снес несколько столбов в районе Гурзуфа. Проезд затруднен, образовался затор.
11 марта в Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Водитель "Лада Калина" столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.
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ЮБККрымтроллейбусНовости КрымаОбщественный транспортТранспортГурзуфПроисшествия
 
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