https://crimea.ria.ru/20250313/v-sevastopole-razrabotali-25-novykh-marshrutov-obschestvennogo-transporta-1144870358.html

В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта

В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта

В Севастополе 25 новых схем работы общественного транспорта разработали и разместили на остановках общественного транспорта. Маршруты изменили из-за... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T08:48

2025-03-13T08:48

2025-03-13T08:48

павел иено

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общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 25 новых схем работы общественного транспорта разработали и разместили на остановках общественного транспорта. Маршруты изменили из-за капитального ремонта на улице Адмирала Октябрьского и скорректировали в соответствии с пожеланиями жителей. Об этом говорится на сайте правительства города. Информационные таблички теперь есть и в салонах автобусов и троллейбусов, следующих по измененным маршрутам. С полным перечнем схем можно ознакомиться на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Ранее по поручению губернатора было разработано 25 новых схем работы общественного транспорта в объезд участка на улице Адмирала Октябрьского. В результате мониторинга некоторые из них были изменены по просьбам горожан. Сотрудниками Дирекции разработана и размещена на остановках общая схема, на которой указаны все измененные маршруты и пути их следования", – рассказал исполняющий обязанности замгубернатора города Павел Иено.На сокращенных маршрутах организовали дополнительные пересадочные связки. Они бесплатные по единой городской карте Севастополя, добавили в Дирекции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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