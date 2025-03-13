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В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта
В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта
В Севастополе 25 новых схем работы общественного транспорта разработали и разместили на остановках общественного транспорта. Маршруты изменили из-за... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T08:48
2025-03-13T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 25 новых схем работы общественного транспорта разработали и разместили на остановках общественного транспорта. Маршруты изменили из-за капитального ремонта на улице Адмирала Октябрьского и скорректировали в соответствии с пожеланиями жителей. Об этом говорится на сайте правительства города. Информационные таблички теперь есть и в салонах автобусов и троллейбусов, следующих по измененным маршрутам. С полным перечнем схем можно ознакомиться на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Ранее по поручению губернатора было разработано 25 новых схем работы общественного транспорта в объезд участка на улице Адмирала Октябрьского. В результате мониторинга некоторые из них были изменены по просьбам горожан. Сотрудниками Дирекции разработана и размещена на остановках общая схема, на которой указаны все измененные маршруты и пути их следования", – рассказал исполняющий обязанности замгубернатора города Павел Иено.На сокращенных маршрутах организовали дополнительные пересадочные связки. Они бесплатные по единой городской карте Севастополя, добавили в Дирекции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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павел иено, севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, крым, новости крыма
В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта

В Севастополе разместили на остановках новые схемы маршрутов общественного транспорта

08:48 13.03.2025
 
© Telegram Дептранс СевастополяТроллейбус в Севастополе
Троллейбус в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 25 новых схем работы общественного транспорта разработали и разместили на остановках общественного транспорта. Маршруты изменили из-за капитального ремонта на улице Адмирала Октябрьского и скорректировали в соответствии с пожеланиями жителей. Об этом говорится на сайте правительства города.
Информационные таблички теперь есть и в салонах автобусов и троллейбусов, следующих по измененным маршрутам. С полным перечнем схем можно ознакомиться на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
© Пресс-служба правительства Севастополя В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта
В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта
© Пресс-служба правительства Севастополя
В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта
"Ранее по поручению губернатора было разработано 25 новых схем работы общественного транспорта в объезд участка на улице Адмирала Октябрьского. В результате мониторинга некоторые из них были изменены по просьбам горожан. Сотрудниками Дирекции разработана и размещена на остановках общая схема, на которой указаны все измененные маршруты и пути их следования", – рассказал исполняющий обязанности замгубернатора города Павел Иено.
На сокращенных маршрутах организовали дополнительные пересадочные связки. Они бесплатные по единой городской карте Севастополя, добавили в Дирекции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Павел ИеноСевастопольНовости СевастополяТранспортОбщественный транспортКрымНовости Крыма
 
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