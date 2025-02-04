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В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения
В Севастополе опубликовали схему объездных путей для общественного и личного транспорта, принятую в связи с закрытием улицы Адмирала Октябрьского. Об этом... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T13:39
2025-02-04T13:39
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
общественный транспорт
ограничение движения
транспорт
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе опубликовали схему объездных путей для общественного и личного транспорта, принятую в связи с закрытием улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Одна из ключевых транспортных артерий в городе будет перекрыта в связи с капитальным ремонтом подпорных стен, который продлится около года."Автобусы малого класса пойдут по улицам Демидова и Шмидта. Сегодня здесь начался ремонт — брусчатку временно заменят на бетонное основание. Эти работы завершатся до начала капремонта на Адмирала Октябрьского", - сообщает губернатор.Остальные автобусы будут ходить через улицы Гоголя и Капитанскую, при этом Капитанская будет открыта только для общественного транспорта.Движение из центра города будет направлено в основном по улице Капитанской, на которую автобусы будут выезжать от Центрального рынка по Одесской улице и Крепостному переулку."Затем часть автобусов пойдет на площадь Восставших через улицы Адмирала Владимирского и 6-ю Бастионную, а часть пойдет на Пожарова через улицы Карантинную и Салтыкова-Щедрина", - добавил губернатор.Троллейбусы, согласно схеме, будут проходить по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения от площади Ушакова."Автобусы, связывающие улицу Пожарова и проспект Генерала Острякова, в сторону 5-го километра будут идти через 5-ю Бастионную, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя, а обратно — по улицам Нины Ониловой, Хрусталева, Кожанова, Ковпака, Льва Толстого, Пирогова и 5-я Бастионная", - уточнил Развожаев.Проверить, какие именно маршруты автобусов и троллейбусов будут двигаться по новой схеме, можно в Telegram-канале Михаила Развожаева. Кроме того, схемы движения будут заблаговременно размещены в салонах транспортных средств. Движение по ним начнет осуществляться 17 февраля, когда будет закрыта улица Адмирала Октябрьского.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улицНа ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублейВ Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости севастополя, общественный транспорт, ограничение движения, транспорт, михаил развожаев, фото
В Севастополе изменятся маршруты городского транспорта – схемы движения

В Севастополе опубликовали схемы объезда перекрытой улицы Адмирала Октябрьского

13:39 04.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе опубликовали схему объездных путей для общественного и личного транспорта, принятую в связи с закрытием улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Одна из ключевых транспортных артерий в городе будет перекрыта в связи с капитальным ремонтом подпорных стен, который продлится около года.
"Автобусы малого класса пойдут по улицам Демидова и Шмидта. Сегодня здесь начался ремонт — брусчатку временно заменят на бетонное основание. Эти работы завершатся до начала капремонта на Адмирала Октябрьского", - сообщает губернатор.
Остальные автобусы будут ходить через улицы Гоголя и Капитанскую, при этом Капитанская будет открыта только для общественного транспорта.
"Движение в центр города от площади Восставших пойдет по 5-й Бастионной, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения", - продолжает Михаил Развожаев.
Движение из центра города будет направлено в основном по улице Капитанской, на которую автобусы будут выезжать от Центрального рынка по Одесской улице и Крепостному переулку.
"Затем часть автобусов пойдет на площадь Восставших через улицы Адмирала Владимирского и 6-ю Бастионную, а часть пойдет на Пожарова через улицы Карантинную и Салтыкова-Щедрина", - добавил губернатор.
© Telegram Дептранс СевастополяВременные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
1 из 5
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
© Telegram Дептранс СевастополяВременные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
2 из 5
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
© Telegram Дептранс СевастополяВременные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
3 из 5
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
© Telegram Дептранс СевастополяВременные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
4 из 5
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
© Telegram Дептранс СевастополяВременные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
5 из 5
Временные схемы движения маршрутов для автобусов малого класса в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
Троллейбусы, согласно схеме, будут проходить по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения от площади Ушакова.
"Автобусы, связывающие улицу Пожарова и проспект Генерала Острякова, в сторону 5-го километра будут идти через 5-ю Бастионную, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя, а обратно — по улицам Нины Ониловой, Хрусталева, Кожанова, Ковпака, Льва Толстого, Пирогова и 5-я Бастионная", - уточнил Развожаев.
Проверить, какие именно маршруты автобусов и троллейбусов будут двигаться по новой схеме, можно в Telegram-канале Михаила Развожаева. Кроме того, схемы движения будут заблаговременно размещены в салонах транспортных средств. Движение по ним начнет осуществляться 17 февраля, когда будет закрыта улица Адмирала Октябрьского.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены.
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Ситуация на дорогах КрымаСевастопольНовости СевастополяОбщественный транспортОграничение движенияТранспортМихаил Развожаев
 
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