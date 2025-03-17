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Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери
Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери
Российские военные за сутки уничтожили еще 1205 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также технику и вооружение противника. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T14:15
2025-03-17T14:15
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1205 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также технику и вооружение противника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны Российской Федерации.В зоне действия российской группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 90 человек и 18 автомобилей. Также уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 225 солдат, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидировала свыше 190 неонацистов, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, полевой склад боеприпасов.Военнослужащие "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 495 боевиков, четыре боевые бронированные машины, в том числе американскую Bradley, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" разбили более 140 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 65 украинских солдат, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили аэродромную инфраструктуру противника, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средства ПВО сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 177 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47094 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22625 орудий полевой артиллерии и минометов, 32989 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиковАрмия России взяла под контроль Степовое в Запорожской областиПотери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери

В зоне СВО за сутки уничтожены более 1200 украинских боевиков

14:15 17.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1205 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также технику и вооружение противника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны Российской Федерации.
В зоне действия российской группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 90 человек и 18 автомобилей. Также уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 225 солдат, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидировала свыше 190 неонацистов, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, полевой склад боеприпасов.
Военнослужащие "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 495 боевиков, четыре боевые бронированные машины, в том числе американскую Bradley, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны РФ на 17 марта 2025 годаСводка Минобороны РФ на 17 марта 2025 года
Подразделения "Востока" разбили более 140 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 65 украинских солдат, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили аэродромную инфраструктуру противника, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средства ПВО сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 177 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47094 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22625 орудий полевой артиллерии и минометов, 32989 единиц специальной военной автомобильной техники.
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