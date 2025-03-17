https://crimea.ria.ru/20250317/novosti-svo-kiev-za-sutki-boev-pones-krupnye-poteri-1144991066.html

Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери

Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Новости СВО: Киев за сутки боев понес крупные потери

Российские военные за сутки уничтожили еще 1205 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также технику и вооружение противника. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T14:15

2025-03-17T14:15

2025-03-17T14:15

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1205 украинских боевиков на всех направлениях фронта, а также технику и вооружение противника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны Российской Федерации.В зоне действия российской группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 90 человек и 18 автомобилей. Также уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери противника составили более 225 солдат, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидировала свыше 190 неонацистов, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, полевой склад боеприпасов.Военнослужащие "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 495 боевиков, четыре боевые бронированные машины, в том числе американскую Bradley, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" разбили более 140 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" разбили до 65 украинских солдат, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили аэродромную инфраструктуру противника, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средства ПВО сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 177 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47094 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22625 орудий полевой артиллерии и минометов, 32989 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиковАрмия России взяла под контроль Степовое в Запорожской областиПотери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика