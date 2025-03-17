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Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили

Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который произошел после удара украинского беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T13:01

2025-03-17T13:01

2025-03-17T13:01

туапсе

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который произошел после удара украинского беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Пожар на нефтебазе начался после атаки киевских боевиков в ночь на 14 марта. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. В тушении были задействованы 188 человек и 55 единиц техники.Пламя распространилось на территории более тысячи квадратных метров. Разлива нефтепродуктов удалось не допустить. Погибших и пострадавших нет. В то же время в воздухе в Туапсе из-за пожара была превышена допустимая концентрация оксида углерода. Гражданам советовали ограничить пребывание на открытом воздухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

туапсе

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия