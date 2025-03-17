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Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили
Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который произошел после удара украинского беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T13:01
2025-03-17T13:01
туапсе
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который произошел после удара украинского беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Пожар на нефтебазе начался после атаки киевских боевиков в ночь на 14 марта. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. В тушении были задействованы 188 человек и 55 единиц техники.Пламя распространилось на территории более тысячи квадратных метров. Разлива нефтепродуктов удалось не допустить. Погибших и пострадавших нет. В то же время в воздухе в Туапсе из-за пожара была превышена допустимая концентрация оксида углерода. Гражданам советовали ограничить пребывание на открытом воздухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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туапсе, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили

Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушили - губернатор

13:01 17.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который произошел после удара украинского беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем", - написал он в своем Telegram-канале.
Пожар на нефтебазе начался после атаки киевских боевиков в ночь на 14 марта. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. В тушении были задействованы 188 человек и 55 единиц техники.
Пламя распространилось на территории более тысячи квадратных метров. Разлива нефтепродуктов удалось не допустить. Погибших и пострадавших нет. В то же время в воздухе в Туапсе из-за пожара была превышена допустимая концентрация оксида углерода. Гражданам советовали ограничить пребывание на открытом воздухе.
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ТуапсеПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиКраснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествия
 
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