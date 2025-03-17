https://crimea.ria.ru/20250317/pozhar-na-neftebaze-v-tuapse-potushili-1144985991.html
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили
Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который произошел после удара украинского беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T13:01
2025-03-17T13:01
2025-03-17T13:01
туапсе
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132456870_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a8a197c10cfbc9faae56c1c5a57991a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который произошел после удара украинского беспилотника, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Пожар на нефтебазе начался после атаки киевских боевиков в ночь на 14 марта. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. В тушении были задействованы 188 человек и 55 единиц техники.Пламя распространилось на территории более тысячи квадратных метров. Разлива нефтепродуктов удалось не допустить. Погибших и пострадавших нет. В то же время в воздухе в Туапсе из-за пожара была превышена допустимая концентрация оксида углерода. Гражданам советовали ограничить пребывание на открытом воздухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132456870_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a159f2953b17a947dfd6598fc78fa347.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия
Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушили - губернатор