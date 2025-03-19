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Не могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков
Не могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Не могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков
Три месяца бригада вахтовиков-строителей не получала зарплату в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T19:18
2025-03-19T19:18
2025-03-19T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Три месяца бригада вахтовиков-строителей не получала зарплату в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.Ранее сообщения об этом стали появляться в социальных сетях.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1. А также провести личный прием обратившихся с целью получения всех доводов и восстановления их нарушенных прав.Ранее сообщалось, что в Севастополе четыре человека, в том числе сотрудник МВД, стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовВ Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"Пенсионерка из Севастополя продала квартиры и отдала аферистам 13 млн
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, зарплата, общество, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя
Не могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков
В Севастополе три месяца не платили зарплату вахтовой бригаде строителей– прокуратура