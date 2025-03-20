https://crimea.ria.ru/20250320/drony-vsu-atakovali-avto-i-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-troe-1145113028.html

Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое

Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое

ВСУ атаковали гражданский автомобиль и служебный автобус на трассах в Белгородской области. Ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T20:09

2025-03-20T20:09

2025-03-20T20:09

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль и служебный автобус на трассах в Белгородской области. Ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, атаки пришлись на Краснояружский и Ракитянский районы.Кроме того, еще один дрон ударил по служебному автобусу на автодороге Святославка — Илек-Кошары.Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль Росгвардии на дороге Графовка — Репяховка. В результате погиб правоохранитель.Накануне в Краснояружском районе Белгородской области организовали круглосуточное дежурство госавтоинспекторов на всех автодорогах и патрулирование территорий совместными силами полиции, Росгвардии, военной полиции, отрядов "БАРС-Белгород".18 марта в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ прорваться через границу в Белгородской области. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям еще трех бригад и двух полков ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами РоссииПопытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные МинобороныБоец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости