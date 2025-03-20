Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое
Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ по Белгородской области – Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по автобусу в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль и служебный автобус на трассах в Белгородской области. Ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, атаки пришлись на Краснояружский и Ракитянский районы.
"На участке автодороги Графовка — Репяховка движущийся автомобиль атакован вражеским беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму", - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, еще один дрон ударил по служебному автобусу на автодороге Святославка — Илек-Кошары.
"Пострадала супружеская пара: у женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки", добавил глава региона.
Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль Росгвардии на дороге Графовка — Репяховка. В результате погиб правоохранитель.
Накануне в Краснояружском районе Белгородской области организовали круглосуточное дежурство госавтоинспекторов на всех автодорогах и патрулирование территорий совместными силами полиции, Росгвардии, военной полиции, отрядов "БАРС-Белгород".
18 марта в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ прорваться через границу в Белгородской области. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям еще трех бригад и двух полков ВСУ.
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