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Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое
Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое
ВСУ атаковали гражданский автомобиль и служебный автобус на трассах в Белгородской области. Ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T20:09
2025-03-20T20:09
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль и служебный автобус на трассах в Белгородской области. Ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, атаки пришлись на Краснояружский и Ракитянский районы.Кроме того, еще один дрон ударил по служебному автобусу на автодороге Святославка — Илек-Кошары.Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль Росгвардии на дороге Графовка — Репяховка. В результате погиб правоохранитель.Накануне в Краснояружском районе Белгородской области организовали круглосуточное дежурство госавтоинспекторов на всех автодорогах и патрулирование территорий совместными силами полиции, Росгвардии, военной полиции, отрядов "БАРС-Белгород".18 марта в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ прорваться через границу в Белгородской области. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям еще трех бригад и двух полков ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами РоссииПопытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные МинобороныБоец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости
Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое

Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ по Белгородской области – Гладков

20:09 20.03.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по автобусу в Белгородской области
Последствия удара ВСУ по автобусу в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль и служебный автобус на трассах в Белгородской области. Ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, атаки пришлись на Краснояружский и Ракитянский районы.
"На участке автодороги Графовка — Репяховка движущийся автомобиль атакован вражеским беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму", - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, еще один дрон ударил по служебному автобусу на автодороге Святославка — Илек-Кошары.
"Пострадала супружеская пара: у женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки", добавил глава региона.
Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль Росгвардии на дороге Графовка — Репяховка. В результате погиб правоохранитель.
Накануне в Краснояружском районе Белгородской области организовали круглосуточное дежурство госавтоинспекторов на всех автодорогах и патрулирование территорий совместными силами полиции, Росгвардии, военной полиции, отрядов "БАРС-Белгород".
18 марта в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ прорваться через границу в Белгородской области. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям еще трех бригад и двух полков ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковНовости
 
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