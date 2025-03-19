https://crimea.ria.ru/20250319/popytka-proryva-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-aktualnye-dannye-minoborony-1145048618.html

Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные Минобороны

Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные Минобороны

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям трех бригад и двух полков ВСУ. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T13:33

2025-03-19T13:33

2025-03-19T13:55

коллегия минобороны рф

белгородская область

вооруженные силы россии

новости

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям трех бригад и двух полков ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны России.ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке прорваться через границу в Белгородской области. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коллегия минобороны рф, белгородская область, вооруженные силы россии, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу