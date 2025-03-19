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Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные Минобороны
Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные Минобороны
На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям трех бригад и двух полков ВСУ. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T13:33
2025-03-19T13:33
2025-03-19T13:55
коллегия минобороны рф
белгородская область
вооруженные силы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям трех бригад и двух полков ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны России.ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке прорваться через границу в Белгородской области. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коллегия минобороны рф, белгородская область, вооруженные силы россии, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область: актуальные данные Минобороны
При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область ВС РФ нанесли поражение трем бригадам врага
13:33 19.03.2025 (обновлено: 13:55 19.03.2025)