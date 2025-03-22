https://crimea.ria.ru/20250322/tramp-gotovitsya-lishit-yaponiyu-garantiy-bezopasnosti--chto-zhdet-tokio-1145147733.html

Трамп готовится лишить Японию гарантий безопасности – что ждет Токио

Трамп готовится лишить Японию гарантий безопасности – что ждет Токио - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Трамп готовится лишить Японию гарантий безопасности – что ждет Токио

Президент США Дональд Трамп намерен отказаться от планов своего предшественника Джо Байдена создать единое американо-японское военное командование и сократить... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T14:59

2025-03-22T14:59

2025-03-22T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен отказаться от планов своего предшественника Джо Байдена создать единое американо-японское военное командование и сократить военное присутствие американских военных в Японии. Это добавит Токио нерешаемых проблем в условиях риска коллапса правительства. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Трамп против ЯпонииПо словам Дудакова, в Токио тревожно восприняли идеи команды Трампа сократить военное присутствие США в Японии.Президент США требует от Японии платить в 4 раза больше за "американский зонтик безопасности", предупредив, что в случае отказа Токио на новые условия американские войска будут выводить. "Американских морпехов с Окинавы уже перекидывают на новую базу на Гуаме", – заметил Дудаков.Неясные перспективыПо его словам, для Токио это происходит в самый неудобный момент. В стране долговой кризис, демография в упадке, курс йены девальвировался, а рейтинги действующего премьера ставят антирекорды в 26%, поясняет политолог."Нельзя исключать очередного коллапса правительства. А тут еще Вашингтон лишает японцев гарантий безопасности и критикует Токио за неспособность тратить хотя бы 2% на оборонку", – пишет Дудаков.И хотя японцы пообещали США астрономические инвестиции, им не удалось избежать введения Трампом новых тарифов, добавил он.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия по линии компетентных ведомств предпримет ответные меры в случае размещения в Японии американских ракет средней дальности в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами страны. В представительстве внешнеполитического ведомства во Владивостоке отметили, что Северо-Восточная Азия становится все более небезопасной в частности из-за действий Японии как "застрельщика" создания азиатского аналога НАТО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пообещал "скорое перемирие" на Украине Уиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, мнения, малек дудаков, япония, сша, дональд трамп