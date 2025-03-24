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Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО
Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 году к лишению свободы за ДТП... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T14:24
2025-03-24T14:24
2025-03-24T14:24
михаил ефремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 году к лишению свободы за ДТП с летальным исходом, сообщает РИА Новости.В ходе слушания представитель колонии сообщил, что актер работал на должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, проявляя добросовестное отношение к своим обязанностям. За время отбывания наказания у него было одно злостное нарушение в апреле 2023 года, связанное с использованием запрещенного предмета — телефона. Также имели место три незначительные нарушения: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие списка личных вещей. Все взыскания были погашены.По словам представителя, конфликтов с другими осужденными у Ефремова не возникало. Он активно участвовал в общественной и воспитательной жизни колонии, девять раз поощрялся администрацией.Ефремов добровольно возместил исковые требования потерпевших, касающиеся морального вреда и иных расходов.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер на внедорожнике Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который спустя пару часов после аварии скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет.Наказание артист отбывал в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.В 2023 году Ефремов ходатайствовал о замене ему неотбытой части наказания на принудительные работы. Однако по решению суда он остался в колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил ефремов, новости, закон и право, дтп, приговор, правосудие
Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО
Суд одобрил условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 году к лишению свободы за ДТП с летальным исходом, сообщает РИА Новости.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению", - сказал судья.
В ходе слушания представитель колонии сообщил, что актер работал на должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, проявляя добросовестное отношение к своим обязанностям. За время отбывания наказания у него было одно злостное нарушение в апреле 2023 года, связанное с использованием запрещенного предмета — телефона. Также имели место три незначительные нарушения: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие списка личных вещей. Все взыскания были погашены.
По словам представителя, конфликтов с другими осужденными у Ефремова не возникало. Он активно участвовал в общественной и воспитательной жизни колонии, девять раз поощрялся администрацией.
Ефремов добровольно возместил исковые требования потерпевших, касающиеся морального вреда и иных расходов.
"Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною преступлении, еще раз приношу глубочайшие соболезнования потерпевшим и прошу их простить меня. Все иски мной выплачены. За время отбывания наказания не было ни дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг - это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни… Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон", - сказал артист в ходе заседания.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер на внедорожнике Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который спустя пару часов после аварии скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет.
Наказание артист отбывал в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.
В 2023 году Ефремов ходатайствовал
о замене ему неотбытой части наказания на принудительные работы. Однако по решению суда он остался в колонии.
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