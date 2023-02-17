https://crimea.ria.ru/20230217/delo-efremova-chto-reshil-sud-o-smyagchenii-nakazaniya-za-smertelnoe-dtp-1127043933.html
Дело Ефремова: что решил суд о смягчении наказания за смертельное ДТП
Дело Ефремова: что решил суд о смягчении наказания за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Дело Ефремова: что решил суд о смягчении наказания за смертельное ДТП
Суд отказал осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову в смягчении наказания, пишет ТАСС по итогам судебного заседания, которое состоялось в... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T12:55
2023-02-17T12:55
2023-02-17T12:55
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Суд отказал осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову в смягчении наказания, пишет ТАСС по итогам судебного заседания, которое состоялось в пятницу.Решение суда"Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству о замене Михаилу Ефремову наказания с лишения свободы на принудительные работы", – сказано в сообщении.Ходатайство о смягчении меры наказания ранее подавал сам актер, однако по решению суда он останется в колонии общего режима.Смертельная авария8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобилей Jeep Grand Cherokee и "Лада". Михаил Ефремов на внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который спустя пару часов после аварии скончался в больнице. Ефремова приговорили Пресненским судом к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Ефремов собирается отсудить у пострадавших 600 тысяч рублейНа трех свидетелей защиты Ефремова завели дела за ложные показанияУ Ефремова в колонии случился смертельно опасный отек
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РИА Новости Крым
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михаил ефремов, общество, новости, дтп
Дело Ефремова: что решил суд о смягчении наказания за смертельное ДТП
СМИ: суд оставил Ефремова в колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Суд отказал осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову в смягчении наказания, пишет ТАСС по итогам судебного заседания, которое состоялось в пятницу.
Решение суда
"Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству о замене Михаилу Ефремову наказания с лишения свободы на принудительные работы", – сказано в сообщении.
Ходатайство о смягчении меры наказания ранее подавал сам актер, однако по решению суда он останется в колонии общего режима.
Смертельная авария
8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобилей Jeep Grand Cherokee и "Лада". Михаил Ефремов на внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который спустя пару часов после аварии скончался в больнице. Ефремова приговорили Пресненским судом к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года.
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