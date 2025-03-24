https://crimea.ria.ru/20250324/shturmovik-su-25-upal-v-primorskom-krae-1145185533.html
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ,... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T14:40
2025-03-24T14:40
2025-03-24T14:40
воздушно-космический силы (вкс)
происшествия
авиакатастрофа
самолет
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.Поисково-спасательная группа эвакуировала пилота с места приземления, угрозы его жизни и здоровью нет.Как указали в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет."По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России", - добавили в МО.На прошлой неделе в Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, члены экипажа погибли .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космический силы (вкс), происшествия, авиакатастрофа, самолет, новости
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае
Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае – пилот катапультировался
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.
"24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная группа эвакуировала пилота с места приземления, угрозы его жизни и здоровью нет.
Как указали в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
"По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России", - добавили в МО.
На прошлой неделе в Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, члены экипажа погибли
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.