https://crimea.ria.ru/20250324/shturmovik-su-25-upal-v-primorskom-krae-1145185533.html

Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае

Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ,... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T14:40

2025-03-24T14:40

2025-03-24T14:40

воздушно-космический силы (вкс)

происшествия

авиакатастрофа

самолет

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.Поисково-спасательная группа эвакуировала пилота с места приземления, угрозы его жизни и здоровью нет.Как указали в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет."По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России", - добавили в МО.На прошлой неделе в Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, члены экипажа погибли .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), происшествия, авиакатастрофа, самолет, новости