Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250324/shturmovik-su-25-upal-v-primorskom-krae-1145185533.html
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ,... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T14:40
2025-03-24T14:40
воздушно-космический силы (вкс)
происшествия
авиакатастрофа
самолет
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/11/1123566283_0:167:2943:1822_1920x0_80_0_0_a1517aab00d704d21f356a4003d6ea14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.Поисково-спасательная группа эвакуировала пилота с места приземления, угрозы его жизни и здоровью нет.Как указали в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет."По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России", - добавили в МО.На прошлой неделе в Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, члены экипажа погибли .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/11/1123566283_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_630f4f3910174ed7f5a09d59da24de0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушно-космический силы (вкс), происшествия, авиакатастрофа, самолет, новости
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае

Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае – пилот катапультировался

14:40 24.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, пилот катапультировался. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.
"24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная группа эвакуировала пилота с места приземления, угрозы его жизни и здоровью нет.
Как указали в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
"По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России", - добавили в МО.
На прошлой неделе в Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, члены экипажа погибли .
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Воздушно-космический силы (ВКС)ПроисшествияАвиакатастрофаСамолетНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43В Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"
13:32В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
13:23Утечка на подземном газопроводе - названа причина взрыва в Махачкале
13:06Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко
12:52Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль
12:45Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги
12:41Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка
12:27Переговоры по Украине: США обсуждают с Киевом безопасность в Черном море
12:17Лукашенко принес присягу президента Белоруссии
12:13В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка
11:45Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в Евпатории
11:29Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
11:26В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС
11:14Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
11:02Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн
10:5310 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:37ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делу
10:10Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад
10:00Программа долгосрочных сбережений: создать финансовую "подушку" к пенсии
09:58Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно
Лента новостейМолния