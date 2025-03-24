https://crimea.ria.ru/20250324/chego-zhdat-ot-peregovorov-rf-i-ssha-v-er-riyade-1145186937.html

Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T15:00

2025-03-24T15:00

2025-03-24T15:00

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

переговоры

сша

россия

саудовская аравия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет согласование позиций перед встречей лидеров стран не высшем уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходит встреча экспертов из РФ и США. Со стороны Москвы в ней принимают участие глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Ожидается, что переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Оценивая сам процесс переговоров между Россией и США на сегодняшний день, можно сказать, что он идет "очень хорошо", считает Манойло.О том, что "переговорный процесс идет очень интенсивно", говорит сегодня и состав российской делегации, в которую не вошли сотрудники МИД, подчеркнул эксперт."Потому что, если бы полетели кадровые дипломаты, все это длилось бы очень долго, использовались бы разного рода формулировки, как это принято в сфере дипломатических отношений между странами. Но здесь красивая комбинация разворачивается: летят конкретные специалисты", – пояснил Манойло.Поскольку состав делегации всегда "затачивается" под задачи и вопросы, которые будут подниматься, а обсуждаться будут темы военного характера и безопасности, то легко объяснимо присутствие в переговорной группе от РФ генерала Беседы, "который был ранее начальником 5-й Службы, работавшей по линии разведки", сказал политолог."Этот человек владеет фактурой. Беседа, по всей видимости, уполномочен поставить ряд вопросов, на которые российская делегация должна получить совершенно четкий и конкретный ответ: либо "да", либо "нет". Никаких "может быть", - подчеркнул Манойло.Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров

https://crimea.ria.ru/20250320/ssha-gotovyat-nepryamye-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-er-riyade-1145115844.html

сша

россия

саудовская аравия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, мнения, переговоры, сша, россия, саудовская аравия, политика