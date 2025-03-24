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Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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https://crimea.ria.ru/20250324/chego-zhdat-ot-peregovorov-rf-i-ssha-v-er-riyade-1145186937.html
Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде
Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде
Состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T15:00
2025-03-24T15:00
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
мнения
переговоры
сша
россия
саудовская аравия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет согласование позиций перед встречей лидеров стран не высшем уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходит встреча экспертов из РФ и США. Со стороны Москвы в ней принимают участие глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Ожидается, что переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Оценивая сам процесс переговоров между Россией и США на сегодняшний день, можно сказать, что он идет "очень хорошо", считает Манойло.О том, что "переговорный процесс идет очень интенсивно", говорит сегодня и состав российской делегации, в которую не вошли сотрудники МИД, подчеркнул эксперт."Потому что, если бы полетели кадровые дипломаты, все это длилось бы очень долго, использовались бы разного рода формулировки, как это принято в сфере дипломатических отношений между странами. Но здесь красивая комбинация разворачивается: летят конкретные специалисты", – пояснил Манойло.Поскольку состав делегации всегда "затачивается" под задачи и вопросы, которые будут подниматься, а обсуждаться будут темы военного характера и безопасности, то легко объяснимо присутствие в переговорной группе от РФ генерала Беседы, "который был ранее начальником 5-й Службы, работавшей по линии разведки", сказал политолог."Этот человек владеет фактурой. Беседа, по всей видимости, уполномочен поставить ряд вопросов, на которые российская делегация должна получить совершенно четкий и конкретный ответ: либо "да", либо "нет". Никаких "может быть", - подчеркнул Манойло.Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
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сша
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андрей манойло, мнения, переговоры, сша, россия, саудовская аравия, политика
Чего ждать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Переговоры между РФ и США идут очень интенсивно перед встречей лидеров двух стран – мнение

15:00 24.03.2025
 
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Флаги России и США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Состав делегации России, отправленной в Эр-Рияд на встречу с группой переговорщиков из США, и сам характер переговоров говорят о том, что уже сейчас идет согласование позиций перед встречей лидеров стран не высшем уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходит встреча экспертов из РФ и США. Со стороны Москвы в ней принимают участие глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Ожидается, что переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.
Оценивая сам процесс переговоров между Россией и США на сегодняшний день, можно сказать, что он идет "очень хорошо", считает Манойло.
"Переговоры развиваются по стандартной для подобного рода мероприятий схеме. И состав делегации, которая отправлена в Эр-Рияд, и характер переговоров говорят о том, что сейчас идет согласование позиций перед переговорами уже на высшем уровне", – сказал Манойло.
О том, что "переговорный процесс идет очень интенсивно", говорит сегодня и состав российской делегации, в которую не вошли сотрудники МИД, подчеркнул эксперт.
"Потому что, если бы полетели кадровые дипломаты, все это длилось бы очень долго, использовались бы разного рода формулировки, как это принято в сфере дипломатических отношений между странами. Но здесь красивая комбинация разворачивается: летят конкретные специалисты", – пояснил Манойло.
Поскольку состав делегации всегда "затачивается" под задачи и вопросы, которые будут подниматься, а обсуждаться будут темы военного характера и безопасности, то легко объяснимо присутствие в переговорной группе от РФ генерала Беседы, "который был ранее начальником 5-й Службы, работавшей по линии разведки", сказал политолог.
"Этот человек владеет фактурой. Беседа, по всей видимости, уполномочен поставить ряд вопросов, на которые российская делегация должна получить совершенно четкий и конкретный ответ: либо "да", либо "нет". Никаких "может быть", - подчеркнул Манойло.
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа.
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Радио "Спутник в Крыму"Андрей МанойлоМненияПереговорыСШАРоссияСаудовская АравияПолитика
 
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