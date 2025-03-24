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Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации территории, остающейся под контролем киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T12:58
2025-03-24T12:58
2025-03-24T12:58
сергей лавров
украина
денацификация
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации территории, остающейся под контролем киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.Он подчеркнул, что Киев прямо и грубо нарушает Устав ООН и международные обязательства Украины "при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы, которые на всех углах, кроме украинского, кричат о своей приверженности соблюдению прав человека и прав меньшинств".Лавров также отметил, что киевский режим – это "выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне – ТрампВ Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для ЕвропыУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине
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сергей лавров, украина, денацификация, политика, новости
Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
Россия не оставит без внимания решение задачи по денацификации Украины – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации территории, остающейся под контролем киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
"Не оставим без нашего постоянного внимания решение задачи денацификации того государства, которое остается под контролем киевского режима, законодательно и физически истребляющее все русское: язык, культуру, СМИ, каноническое православие", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Киев прямо и грубо нарушает Устав ООН и международные обязательства Украины "при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы, которые на всех углах, кроме украинского, кричат о своей приверженности соблюдению прав человека и прав меньшинств".
Лавров также отметил, что киевский режим – это "выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации".
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