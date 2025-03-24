https://crimea.ria.ru/20250324/rossiya-prodolzhit-dobivatsya-denatsifikatsii-ukrainy--lavrov-1145181764.html

Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров

Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров

Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации территории, остающейся под контролем киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T12:58

2025-03-24T12:58

2025-03-24T12:58

сергей лавров

украина

денацификация

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Россия не оставит без постоянного внимания решение задачи по денацификации территории, остающейся под контролем киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.Он подчеркнул, что Киев прямо и грубо нарушает Устав ООН и международные обязательства Украины "при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы, которые на всех углах, кроме украинского, кричат о своей приверженности соблюдению прав человека и прав меньшинств".Лавров также отметил, что киевский режим – это "выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне – ТрампВ Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для ЕвропыУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, украина, денацификация, политика, новости