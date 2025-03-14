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В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы
В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы
Нацистский режим на Украине был специально создан с целью уничтожения всего русского по примеру ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T15:18
2025-03-14T15:18
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владимир константинов
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государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Нацистский режим на Украине был специально создан с целью уничтожения всего русского по примеру ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"). Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на мероприятии, посвященном 11-й годовщине воссоединения полуострова Россией.По словам политика, когда крымчане осознали, что захватившая власть в Киеве хунта всерьез намерена уничтожить в Крыму все русское, в том числе язык, культуру и памятники, население полуострова в едином порыве объединились вокруг идеи возвращения в Россию.Спикер парламента республики добавил, что события Крымской весны основаны не только на чистоте помыслов крымчан, но и на юридической чистоте самого процесса. Константинов, в частности, напомнил, что, согласно конституции Украины, Крым имел право на проведение референдума. Также в уставе ООН закреплено право на самоопределение народов, являющееся одним из основных принципов международного права.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.*запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииКрым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман регионаАксенов заявил об уникальном рекорде Крыма
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новости, политика, европа, владимир константинов, мнения, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы

Нацистский режим на Украине является ИГИЛом* для Европы – Константинов

15:18 14.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание госсовета Крыма весна
Здание госсовета Крыма весна - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Нацистский режим на Украине был специально создан с целью уничтожения всего русского по примеру ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"). Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на мероприятии, посвященном 11-й годовщине воссоединения полуострова Россией.
"Что объединило нас тогда (в период Крымской весны – ред.)? Угроза уничтожения нашего края, нашего цивилизационного кода, который сотни лет нас всех объединял на этой земле. Запад создал ИГИЛ* для Ближнего Востока, а украинские нацисты – это ИГИЛ*, созданный в Европе для полного уничтожения всего русского", - сказал Константинов.
По словам политика, когда крымчане осознали, что захватившая власть в Киеве хунта всерьез намерена уничтожить в Крыму все русское, в том числе язык, культуру и памятники, население полуострова в едином порыве объединились вокруг идеи возвращения в Россию.
Спикер парламента республики добавил, что события Крымской весны основаны не только на чистоте помыслов крымчан, но и на юридической чистоте самого процесса. Константинов, в частности, напомнил, что, согласно конституции Украины, Крым имел право на проведение референдума. Также в уставе ООН закреплено право на самоопределение народов, являющееся одним из основных принципов международного права.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
*запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"
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