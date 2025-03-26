Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность
Ространснадзор проверит безопасность водного транспорта и порты в Черном и Азовском морях
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне и организацию работ с опасными грузами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
Проверки призваны не допустить подобных загрязнений морской акватории, направлены своевременное выявление и устранение нарушений.
Кроме того, на контроль возьмут соблюдение законодательства в портах региона.
"Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства", - добавили в пресс-службе.
В начале февраля текущего года Минтранс России начал проверку российского танкерного флота, которая затронула около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта.
Российский президент Владимир Путин ранее поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.
Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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