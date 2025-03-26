https://crimea.ria.ru/20250326/transport-i-porty-v-chernom-i-azovskom-moryakh-proveryat-na-bezopasnost-1145233455.html

Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность

Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность

Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне и организацию работ с опасными грузами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T09:59

2025-03-26T09:59

2025-03-26T09:59

разлив мазута

черное море

ситуация в азовском море

безопасность

порты азовского-черноморского бассейна

ространснадзор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне и организацию работ с опасными грузами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Проверки призваны не допустить подобных загрязнений морской акватории, направлены своевременное выявление и устранение нарушений.Кроме того, на контроль возьмут соблюдение законодательства в портах региона."Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства", - добавили в пресс-службе.В начале февраля текущего года Минтранс России начал проверку российского танкерного флота, которая затронула около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта.Российский президент Владимир Путин ранее поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – МинтрансЕще 4 тонны мазута поднимут из затонувших частей танкеров "Волгонефть"На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, черное море, ситуация в азовском море, безопасность, порты азовского-черноморского бассейна, ространснадзор, новости