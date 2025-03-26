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Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность
Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность
Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне и организацию работ с опасными грузами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T09:59
2025-03-26T09:59
разлив мазута
черное море
ситуация в азовском море
безопасность
порты азовского-черноморского бассейна
ространснадзор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне и организацию работ с опасными грузами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Проверки призваны не допустить подобных загрязнений морской акватории, направлены своевременное выявление и устранение нарушений.Кроме того, на контроль возьмут соблюдение законодательства в портах региона."Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства", - добавили в пресс-службе.В начале февраля текущего года Минтранс России начал проверку российского танкерного флота, которая затронула около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта.Российский президент Владимир Путин ранее поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – МинтрансЕще 4 тонны мазута поднимут из затонувших частей танкеров "Волгонефть"На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, черное море, ситуация в азовском море, безопасность, порты азовского-черноморского бассейна, ространснадзор, новости
Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность

Ространснадзор проверит безопасность водного транспорта и порты в Черном и Азовском морях

09:59 26.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПорт в городе Керчь. Архивное фото
Порт в городе Керчь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне и организацию работ с опасными грузами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
Проверки призваны не допустить подобных загрязнений морской акватории, направлены своевременное выявление и устранение нарушений.
Кроме того, на контроль возьмут соблюдение законодательства в портах региона.
"Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства", - добавили в пресс-службе.
В начале февраля текущего года Минтранс России начал проверку российского танкерного флота, которая затронула около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта.
Российский президент Владимир Путин ранее поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.
Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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Разлив мазутаЧерное мореСитуация в Азовском мореБезопасностьПорты Азовского-Черноморского бассейнаРостранснадзорНовости
 
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