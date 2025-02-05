https://crimea.ria.ru/20250205/mintrans-proverit-500-kompaniy-v-ramkakh-revizii-tankernogo-flota-rossii-1143927127.html

Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России

Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России

Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T09:42

2025-02-05T09:42

2025-02-05T09:42

минтранс россии

танкер

россия

новости

ространснадзор

транспорт

нефть

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба министерства.Проводит ревизию Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Специалисты оценят соблюдения обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Проверку планируется завершить до начала навигации 2025 года.Кроме того, Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.Президент России Владимир Путин ранее поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на КубаниВ Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном мореКогда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, танкер, россия, новости, ространснадзор, транспорт, нефть, разлив нефтепродуктов в черном море