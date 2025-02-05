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Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T09:42
2025-02-05T09:42
минтранс россии
танкер
россия
новости
ространснадзор
транспорт
нефть
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба министерства.Проводит ревизию Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Специалисты оценят соблюдения обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Проверку планируется завершить до начала навигации 2025 года.Кроме того, Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.Президент России Владимир Путин ранее поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на КубаниВ Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном мореКогда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута
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60
минтранс россии, танкер, россия, новости, ространснадзор, транспорт, нефть, разлив нефтепродуктов в черном море
Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России

Проверка танкерного флота России затронет около 500 компаний водного транспорта – власти

09:42 05.02.2025
 
© Fotolia / hanohikiТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба министерства.
"Во исполнение поручения президента РФ Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота… Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота", - говорится в сообщении.
Проводит ревизию Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Специалисты оценят соблюдения обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Проверку планируется завершить до начала навигации 2025 года.
Кроме того, Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.
Президент России Владимир Путин ранее поручил проверить все нефтеналивные танкеры после ЧС с выбросом мазута в Черном море.
Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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