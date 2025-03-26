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В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
В Крыму проснулись гадюки и сколопендры - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
Из-за теплой погоды единственные ядовитые змеи Крыма – гадюки – вероятнее всего уже проснулись и выползли из своих зимних укрытий. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T08:11
2025-03-26T08:11
2025-03-26T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Из-за теплой погоды единственные ядовитые змеи Крыма – гадюки – вероятнее всего уже проснулись и выползли из своих зимних укрытий. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Леонов.При этом эксперт отметил, что гадюки весьма скоро после своего пробуждения начинают искать себе самку и устраивать так называемые "змеиные свадьбы", когда пресмыкающиеся образуют большие клубки.При этом ученый отметил, что весной у змей может накапливаться больше яда. Но это не значит, что весенний укус гадюки более опасен для животных и человека."Когда большой перерыв в использовании этого яда, то, понятное дело, что яда больше накапливается. С другой стороны, у них метаболизм не очень высокий зимой", – объяснил ученый.Также Леонов отметил, что в Крыму уже давно и проснулись опасные для здоровья человека и животных клещи.И предостерег любителей бывать на природе, что применять предупредительные меры против этих паукообразных необходимо круглый год.Доцент КФУ отметил, что именно весной могут быть более неприятными для человека сколопендры, которые в Крыму чаще всего встречаются на Юго-Востоке полуострова и Южном берегу Крыма.Ранее Сергей Леонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым подчеркивал, что гадюки редко нападают на людей и стараются скорее убежать, чем укусить, ее укус – жест отчаяния. Если же неприятность случилась, то самая первая мера минимизировать последствия – это отсосать яд, который не представляет опасности, попав в ЖКТ человека. Также надо также выпить антигистаминное и обратиться в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проснулись клещиКак ужиться со змеей: совет герпетологаНазваны самые опасные представители крымской фауны
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крым, природа, змея, насекомые, клещи, безопасность
В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
В Крыму из-за теплой погоды проснулись гадюки и сколопендры
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым.
Из-за теплой погоды единственные ядовитые змеи Крыма – гадюки – вероятнее всего уже проснулись и выползли из своих зимних укрытий. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Леонов.
"Гадюки вообще иногда и в феврале выползают. У нас в этом году "февральские окна" были продолжительные и теплые. Могу сказать, что эти змеи уже тогда начинали появляться на поверхности, так что сейчас, скорее всего, уже весьма активны", – сказал специалист.
При этом эксперт отметил, что гадюки весьма скоро после своего пробуждения начинают искать себе самку и устраивать так называемые "змеиные свадьбы", когда пресмыкающиеся образуют большие клубки.
При этом ученый отметил, что весной у змей может накапливаться больше яда. Но это не значит, что весенний укус гадюки более опасен для животных и человека.
"Когда большой перерыв в использовании этого яда, то, понятное дело, что яда больше накапливается. С другой стороны, у них метаболизм не очень высокий зимой", – объяснил ученый.
Также Леонов отметил, что в Крыму уже давно и проснулись опасные для здоровья человека и животных клещи.
"Те, кто содержит домашних животных, могут наблюдать их у нас практически в любое время года. В местах выпаса скота они более-менее регулярно встречаются. Во время морозов их не встретишь, а когда теплеет, они массово появляются", – сказал специалист.
И предостерег любителей бывать на природе, что применять предупредительные меры против этих паукообразных необходимо круглый год.
Доцент КФУ отметил, что именно весной могут быть более неприятными для человека сколопендры, которые в Крыму чаще всего встречаются на Юго-Востоке полуострова и Южном берегу Крыма.
"Сейчас, весной, они чувствуют себя даже лучше, чем летом, когда днем очень жарко. И у гадюк график активности такой, что по весне он равномерно распределяется среди дня, а летом получаются два "купола" с разрывом в середине из-за того, что им приходится пережидать жару", – объяснил ученый.
Ранее Сергей Леонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым
подчеркивал, что гадюки редко нападают на людей и стараются скорее убежать, чем укусить, ее укус – жест отчаяния. Если же неприятность случилась, то самая первая мера минимизировать последствия – это отсосать яд, который не представляет опасности, попав в ЖКТ человека. Также надо также выпить антигистаминное и обратиться в больницу.
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