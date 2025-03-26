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В Крыму проснулись гадюки и сколопендры

В Крыму проснулись гадюки и сколопендры - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В Крыму проснулись гадюки и сколопендры

Из-за теплой погоды единственные ядовитые змеи Крыма – гадюки – вероятнее всего уже проснулись и выползли из своих зимних укрытий. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T08:11

2025-03-26T08:11

2025-03-26T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Из-за теплой погоды единственные ядовитые змеи Крыма – гадюки – вероятнее всего уже проснулись и выползли из своих зимних укрытий. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Леонов.При этом эксперт отметил, что гадюки весьма скоро после своего пробуждения начинают искать себе самку и устраивать так называемые "змеиные свадьбы", когда пресмыкающиеся образуют большие клубки.При этом ученый отметил, что весной у змей может накапливаться больше яда. Но это не значит, что весенний укус гадюки более опасен для животных и человека."Когда большой перерыв в использовании этого яда, то, понятное дело, что яда больше накапливается. С другой стороны, у них метаболизм не очень высокий зимой", – объяснил ученый.Также Леонов отметил, что в Крыму уже давно и проснулись опасные для здоровья человека и животных клещи.И предостерег любителей бывать на природе, что применять предупредительные меры против этих паукообразных необходимо круглый год.Доцент КФУ отметил, что именно весной могут быть более неприятными для человека сколопендры, которые в Крыму чаще всего встречаются на Юго-Востоке полуострова и Южном берегу Крыма.Ранее Сергей Леонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым подчеркивал, что гадюки редко нападают на людей и стараются скорее убежать, чем укусить, ее укус – жест отчаяния. Если же неприятность случилась, то самая первая мера минимизировать последствия – это отсосать яд, который не представляет опасности, попав в ЖКТ человека. Также надо также выпить антигистаминное и обратиться в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проснулись клещиКак ужиться со змеей: совет герпетологаНазваны самые опасные представители крымской фауны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, природа, змея, насекомые, клещи, безопасность