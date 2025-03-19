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В Ялте проснулись клещи

В Ялте проснулись клещи - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Ялте проснулись клещи

Сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника фиксируют в лесах над Ялтой старт клещевой активности. Об опасности предупреждает пресс-служба ФГБУ "Заповедный... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T20:32

2025-03-19T20:32

2025-03-19T20:32

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фгбу "заповедный крым"

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CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника фиксируют в лесах над Ялтой старт клещевой активности. Об опасности предупреждает пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым".В пресс-службе учреждения уточнили, что укусов клещей сотрудников пока не было, но с одежды они снимают клещей регулярно.В связи с этим посетителям горно-лесных массивов и эколого-просветительских маршрутов заповедника рекомендуют позаботиться о собственной безопасности и принять соответствующие меры по предотвращению укуса этими животными, которые могут переносить опасные для человека и животных заболевания.Так, идя в горы, нужно надевать одежду с плотно прилегающими манжетами и воротником или же заправить брюки в носки, а на шею повязать прилегающий к телу шарф, обработать открытые участки тела репеллентами, а после посещения леса тщательно проверить одежду и тело на наличие ползающих клещей.Если же присосавшееся насекомое все же было найдено, нужно обратиться в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещейВ Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрированоВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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