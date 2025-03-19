Рейтинг@Mail.ru
В Ялте проснулись клещи - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250319/v-yalte-prosnulis-kleschi-1145053315.html
В Ялте проснулись клещи
В Ялте проснулись клещи - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Ялте проснулись клещи
Сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника фиксируют в лесах над Ялтой старт клещевой активности. Об опасности предупреждает пресс-служба ФГБУ "Заповедный... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T20:32
2025-03-19T20:32
ялта
клещи
новости
погода
погода в крыму
фгбу "заповедный крым"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145056280_0:135:1291:861_1920x0_80_0_0_a800142a972456966b7516cb4e85a35c.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника фиксируют в лесах над Ялтой старт клещевой активности. Об опасности предупреждает пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым".В пресс-службе учреждения уточнили, что укусов клещей сотрудников пока не было, но с одежды они снимают клещей регулярно.В связи с этим посетителям горно-лесных массивов и эколого-просветительских маршрутов заповедника рекомендуют позаботиться о собственной безопасности и принять соответствующие меры по предотвращению укуса этими животными, которые могут переносить опасные для человека и животных заболевания.Так, идя в горы, нужно надевать одежду с плотно прилегающими манжетами и воротником или же заправить брюки в носки, а на шею повязать прилегающий к телу шарф, обработать открытые участки тела репеллентами, а после посещения леса тщательно проверить одежду и тело на наличие ползающих клещей.Если же присосавшееся насекомое все же было найдено, нужно обратиться в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещейВ Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрированоВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145056280_90:0:1238:861_1920x0_80_0_0_895e128ec6c2a5cef50c76087258c4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, клещи, новости, погода, погода в крыму, фгбу "заповедный крым"
В Ялте проснулись клещи

Лесники фиксируют в лесу над Ялтой сезон активности клещей

20:32 19.03.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника фиксируют в лесах над Ялтой старт клещевой активности. Об опасности предупреждает пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым".

"В этом году, благодаря достаточно холодной зиме с наличием обильного снежного покрова, мы получили небольшую передышку, но все же бодро снующие по поверхностям паукообразные фиксировались нашими сотрудниками уже в январе",- говорится в сообщении, распространенном "Заповедным Крымом".

В пресс-службе учреждения уточнили, что укусов клещей сотрудников пока не было, но с одежды они снимают клещей регулярно.
В связи с этим посетителям горно-лесных массивов и эколого-просветительских маршрутов заповедника рекомендуют позаботиться о собственной безопасности и принять соответствующие меры по предотвращению укуса этими животными, которые могут переносить опасные для человека и животных заболевания.
Так, идя в горы, нужно надевать одежду с плотно прилегающими манжетами и воротником или же заправить брюки в носки, а на шею повязать прилегающий к телу шарф, обработать открытые участки тела репеллентами, а после посещения леса тщательно проверить одежду и тело на наличие ползающих клещей.
Если же присосавшееся насекомое все же было найдено, нужно обратиться в медицинское учреждение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещей
В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
 
ЯлтаклещиНовостиПогодаПогода в КрымуФГБУ "Заповедный Крым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе
20:37Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры
20:32В Ялте проснулись клещи
20:27От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров
20:23Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
20:12Не мог бросить своих - Севастополь простился с героем СВО
20:03В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок
19:48В Севастополе растет число природных пожаров
19:33В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая
19:24В Симферополе нашли центнер просроченного сыра
19:18Не могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков
19:08Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"
19:07На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков
19:02Крымский мост сейчас: после перекрытия движения выросла очередь
18:57Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа
18:52Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
18:45Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян
18:43Рейд в Севастополе открыли
18:33525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи
18:28Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях
Лента новостейМолния