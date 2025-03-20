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Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией
Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией
Планы руководства Польши установить мины вдоль границы с Россией и Белоруссией обусловлены стремлением руководства НАТО сделать Польшу хабом для поставок... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T10:29
2025-03-20T10:29
2025-03-20T10:29
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Планы руководства Польши установить мины вдоль границы с Россией и Белоруссией обусловлены стремлением руководства НАТО сделать Польшу хабом для поставок противопехотных мин Украине. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Замминистра обороны Польши Павел Бейда заявил, что страна намерена разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет на использование данного вооружения Оттавской конвенцией 1999 года. Такие меры будут проведены в рамках польской программы "Восточный щит". По словам Бейды, у Варшавы в данном случае "нет выбора", поскольку "ситуация на границе серьезная".Как отметил Косачев в своем Telegram-канале, на самом деле ситуация на границе не должна вызвать у Польши беспокойств, поскольку высшее военно-политическое руководство России неоднократно заявляло, что мы не угрожаем странам НАТО. Но на эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны.По мнению вице-спикера Совфеда, реальная причина заключается не в ситуации на границе, а именно в денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин.Косачев указал, что в конвенции участвуют практически все страны Европы и формально они не имеют права поставлять Украине противопехотные мины, которые киевскому режиму передавала администрация США при президентстве Джо Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнениеСША возобновили поставки оружия Киеву через ПольшуШабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу
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польша, константин косачев, новости, нато, украина, мины
Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией
НАТО хочет сделать Польшу хабом для поставок Украине противопехотных мин – Косачев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Планы руководства Польши установить мины вдоль границы с Россией и Белоруссией обусловлены стремлением руководства НАТО сделать Польшу хабом для поставок противопехотных мин Украине. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Замминистра обороны Польши Павел Бейда заявил, что страна намерена разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет на использование данного вооружения Оттавской конвенцией 1999 года. Такие меры будут проведены в рамках польской программы "Восточный щит". По словам Бейды, у Варшавы в данном случае "нет выбора", поскольку "ситуация на границе серьезная".
Как отметил Косачев в своем Telegram-канале, на самом деле ситуация на границе не должна вызвать у Польши беспокойств, поскольку высшее военно-политическое руководство России неоднократно заявляло, что мы не угрожаем странам НАТО. Но на эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны.
По мнению вице-спикера Совфеда, реальная причина заключается не в ситуации на границе, а именно в денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин.
Косачев указал, что в конвенции участвуют практически все страны Европы и формально они не имеют права поставлять Украине противопехотные мины, которые киевскому режиму передавала администрация США при президентстве Джо Байдена.
"Сейчас же, когда перспективы дальнейших поставок США не являются такими очевидными, то требуется, чтобы была еще одна страна, которая не будет иметь международно-правовых ограничений на поставки мин. Вероятнее всего, руководство НАТО выбрало такой страной Польшу, что обусловлено и географией, и наличием складов, транспортной инфраструктуры и так далее на границе с Украиной", - считает зампредседателя Совета Федерации.
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