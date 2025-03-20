https://crimea.ria.ru/20250320/pochemu-polsha-khochet-zaminirovat-granitsu-s-rf-i-belorussiey-1145073870.html

Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией

Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией

Планы руководства Польши установить мины вдоль границы с Россией и Белоруссией обусловлены стремлением руководства НАТО сделать Польшу хабом для поставок... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T10:29

2025-03-20T10:29

2025-03-20T10:29

польша

константин косачев

новости

нато

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мины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Планы руководства Польши установить мины вдоль границы с Россией и Белоруссией обусловлены стремлением руководства НАТО сделать Польшу хабом для поставок противопехотных мин Украине. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Замминистра обороны Польши Павел Бейда заявил, что страна намерена разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет на использование данного вооружения Оттавской конвенцией 1999 года. Такие меры будут проведены в рамках польской программы "Восточный щит". По словам Бейды, у Варшавы в данном случае "нет выбора", поскольку "ситуация на границе серьезная".Как отметил Косачев в своем Telegram-канале, на самом деле ситуация на границе не должна вызвать у Польши беспокойств, поскольку высшее военно-политическое руководство России неоднократно заявляло, что мы не угрожаем странам НАТО. Но на эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны.По мнению вице-спикера Совфеда, реальная причина заключается не в ситуации на границе, а именно в денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин.Косачев указал, что в конвенции участвуют практически все страны Европы и формально они не имеют права поставлять Украине противопехотные мины, которые киевскому режиму передавала администрация США при президентстве Джо Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнениеСША возобновили поставки оружия Киеву через ПольшуШабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, константин косачев, новости, нато, украина, мины