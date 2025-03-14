https://crimea.ria.ru/20250314/provokatsii-protiv-rossii-na-baltike-zachem-eto-nuzhno-evrope--mnenie-1144903401.html

Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнение

Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнение - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Провокации против России на Балтике: зачем это нужно Европе – мнение

Своими провокациями против России Европа пытается разжечь конфликт РФ с НАТО, чтобы скрыть свою растущую ничтожность в экономическом и геополитическом плане... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T07:07

2025-03-14T07:07

2025-03-14T07:07

радио "спутник в крыму"

владимир киреев

нато

европейский союз (ес)

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Своими провокациями против России Европа пытается разжечь конфликт РФ с НАТО, чтобы скрыть свою растущую ничтожность в экономическом и геополитическом плане. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев, комментируя возможность новых терактов на Балтике.Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что НАТО планирует новые теракты на Балтике против российских сухогрузов, трубопроводов и танкеров.По словам Киреева, силовые структуры в силу их профессиональной подготовки и специализации видят риски и угрозы там, где, как кажется другим, они объективно не возникнут, но история потом доказывает обратное.И хотя, армия и разведка нередко преувеличивают риски, в данном случае, по словам Киреева, "прогноз выглядит правдоподобным" по многим, отчасти и явным причинам.На фоне заявлений реального "хозяина" Североатлантического альянса – Соединенных Штатов о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна вступить в НАТО и что на украинской территории не будет американских военных, Европа в лице Франции, Великобритании и Нидерландов обещает послать туда свои войска, чтобы "не мытьем, так катаньем спровоцировать Россию на конфликт с участием НАТО", добавил эксперт.Провокаторами его разжигания можно считать и Прибалтийские страны, у которых нет собственной армии, и скандинавские, а также Финляндию и Польшу, отметил Киреев.В противном случае они утратят возможность быть важными партнерами и участниками на переговорных площадках, а без этого "превратятся в ничего не значащие страны со слабой экономикой, незначительным экономическим и геополитическим весом", подчеркнул Киреев."Поэтому провокации против инфраструктуры, трубопроводов, портов, кораблей выглядят вполне очевидным решением для европейских стран – как для старой Европы, так и Прибалтики, и Скандинавии, которые ресурсами не обладают, но готовы всеми силами провоцировать конфликт. Если они его разожгут, то будут первыми в нем уничтожены. На что рассчитывают – сложно понять", – заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление Путина по Курской области – какие сигналы дает Россия Россия готова обсудить с США предложение о перемирии на Украине – МИД Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков

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владимир киреев, нато, европейский союз (ес), европа, россия, новости