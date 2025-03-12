https://crimea.ria.ru/20250312/ssha-vozobnovili-postavki-oruzhiya-kievu-cherez-polshu-1144857141.html

США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу

США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу - РИА Новости Крым, 12.03.2025

США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу

Американское оружие снова поставляется на Украину через польскую границу. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T11:44

2025-03-12T11:44

2025-03-12T11:46

польша

украина

западная помощь украине

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оружие

новости

сша

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Американское оружие снова поставляется на Украину через польскую границу. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.4 марта о приостановке поставки американского вооружения на Украину через польскую границу заявлял премьер-министр страны Дональд Туск.До этого президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке всей военной поддержки Киеву, включая поставки вооружений, боеприпасов и технического обеспечения.11 марта стало известно, что США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – ЛавровВ зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков AbramsОбсуждалась ли отставка Зеленского на переговорах США и Украины

польша

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, западная помощь украине, в мире, оружие, новости, сша, коллективный запад