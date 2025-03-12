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США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу
США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу - РИА Новости Крым, 12.03.2025
США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу
Американское оружие снова поставляется на Украину через польскую границу. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T11:44
2025-03-12T11:44
2025-03-12T11:46
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западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Американское оружие снова поставляется на Украину через польскую границу. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.4 марта о приостановке поставки американского вооружения на Украину через польскую границу заявлял премьер-министр страны Дональд Туск.До этого президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке всей военной поддержки Киеву, включая поставки вооружений, боеприпасов и технического обеспечения.11 марта стало известно, что США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – ЛавровВ зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков AbramsОбсуждалась ли отставка Зеленского на переговорах США и Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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польша, украина, западная помощь украине, в мире, оружие, новости, сша, коллективный запад
США возобновили поставки оружия Киеву через Польшу
Польша сообщила о возобновлении поставок американского оружия Украине
11:44 12.03.2025 (обновлено: 11:46 12.03.2025)