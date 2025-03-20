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Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха

Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Джанкое не отразилась на качестве воздуха в городе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском управлении... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T11:08

2025-03-20T11:08

2025-03-20T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Джанкое не отразилась на качестве воздуха в городе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.Накануне жители города почувствовали едкий дым и написали об этом в соцсетях. Причиной, по словам главы администрации города Игоря Ивина, стала горящая свалка.Пробы в Джанкое брали в трех точках, анализы исследовали на шесть компонентов, уточнила она.Вознюк добавила, что это актуальные данные за последние два дня – 18 и 19 марта. Такие же анализы специалисты проведут и в четверг, 20 марта.По информации Роспотребнадзора, с жалобами никто из местных жителей в ведомство не обращался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой пожар произошел на свалке в НовороссийскеКрым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе

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2025

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джанкой, роспотребнадзор, качество воздуха, крым, новости крыма, пожар, мусор