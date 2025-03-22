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В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово

В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово - РИА Новости Крым, 22.03.2025

В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово

Подорвавшийся на мине в Курахово (ДНР) настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T17:24

2025-03-22T17:24

2025-03-22T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Подорвавшийся на мине в Курахово (ДНР) настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за Русскую православную церковь, подвергаясь за это угрозам и преследованию со стороны киевского режима до освобождения города российской армией. Об этом рассказал архиерей Русской православной церкви, епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов).Воины России жертвуют жизни за нихПо словам епископа Питирима, настоятель храма в Курахово Иоанн Карпенко подорвался на мине, но выжил. Одну ногу ему ампутировали, а вторую врачи сейчас пытаются спасти, но у него "уныния нет ни на йоту… батюшка оптимист", сообщил архиерей РПЦ.Чтобы никаких "хохлов" и "москалей"К своей публикации он прикрепил видео, на котором пострадавший от мины протоиерей Иоанн Карпенко улыбаясь вспоминает, как "взлетел на воздух". Священник уверен, что выжил благодаря Божьей помощи, пришедшей в том числе с молитвами всех неравнодушных по обе стороны линии боевого соприкосновения.Подытоживая свое сообщение о чудесном спасении священнослужителя Донбасса, епископ Питирим отметил, что именно такой мир нужен России и Украине – "без "хохлов" и "москалей", где люди едины духом и помыслами."Господи, дай нам именно такой мир – чтобы быть одной родной дружной семьей! Чтобы уже никаких "хохлов" и "москалей" даже в помыслах не было. Чтобы никакие гадливые англичанки не смогли нам гадить своими гадскими гадостями". - сказал он.Армия России освободила город Курахово в Донецкой Народной Республике в начале января 2025 года. В Минобороны тогда сообщили, что за 10 лет киевский режим превратил этот населенный пункт в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.При отступлении украинские войска минируют оставляемые ими территории. Ранее об этом не раз рассказывали российские саперы, в том числе пиротехники МЧС из Севастополя.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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