Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250322/v-rpts-rasskazali-o-podvige-podorvavshegosya-na-mine-svyaschennika-v-kurakhovo-1145150665.html
В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово
В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово - РИА Новости Крым, 22.03.2025
В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово
Подорвавшийся на мине в Курахово (ДНР) настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T17:24
2025-03-22T17:24
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
рпц (русская православная церковь)
общество
православие
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143141797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a31837ca582287ef0ec837067c5ac272.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Подорвавшийся на мине в Курахово (ДНР) настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за Русскую православную церковь, подвергаясь за это угрозам и преследованию со стороны киевского режима до освобождения города российской армией. Об этом рассказал архиерей Русской православной церкви, епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов).Воины России жертвуют жизни за нихПо словам епископа Питирима, настоятель храма в Курахово Иоанн Карпенко подорвался на мине, но выжил. Одну ногу ему ампутировали, а вторую врачи сейчас пытаются спасти, но у него "уныния нет ни на йоту… батюшка оптимист", сообщил архиерей РПЦ.Чтобы никаких "хохлов" и "москалей"К своей публикации он прикрепил видео, на котором пострадавший от мины протоиерей Иоанн Карпенко улыбаясь вспоминает, как "взлетел на воздух". Священник уверен, что выжил благодаря Божьей помощи, пришедшей в том числе с молитвами всех неравнодушных по обе стороны линии боевого соприкосновения.Подытоживая свое сообщение о чудесном спасении священнослужителя Донбасса, епископ Питирим отметил, что именно такой мир нужен России и Украине – "без "хохлов" и "москалей", где люди едины духом и помыслами."Господи, дай нам именно такой мир – чтобы быть одной родной дружной семьей! Чтобы уже никаких "хохлов" и "москалей" даже в помыслах не было. Чтобы никакие гадливые англичанки не смогли нам гадить своими гадскими гадостями". - сказал он.Армия России освободила город Курахово в Донецкой Народной Республике в начале января 2025 года. В Минобороны тогда сообщили, что за 10 лет киевский режим превратил этот населенный пункт в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.При отступлении украинские войска минируют оставляемые ими территории. Ранее об этом не раз рассказывали российские саперы, в том числе пиротехники МЧС из Севастополя.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143141797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_160a76e757a56c46d284cc413e02ce36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, рпц (русская православная церковь), общество, православие, происшествия, новости
В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово

В Курахово настоятелю храма оторвало ногу на мине ВСУ

17:24 22.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНастоятель в храме
Настоятель в храме - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Подорвавшийся на мине в Курахово (ДНР) настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за Русскую православную церковь, подвергаясь за это угрозам и преследованию со стороны киевского режима до освобождения города российской армией. Об этом рассказал архиерей Русской православной церкви, епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов).

Воины России жертвуют жизни за них

По словам епископа Питирима, настоятель храма в Курахово Иоанн Карпенко подорвался на мине, но выжил. Одну ногу ему ампутировали, а вторую врачи сейчас пытаются спасти, но у него "уныния нет ни на йоту… батюшка оптимист", сообщил архиерей РПЦ.
"Он до освобождения Курахово нашими бойцами не переставал поминать Святейшего Патриарха Кирилла, подвергаясь за это угрозам и преследованию. За единство с такими братьями и сестрами на Украине наши воины жертвуют своими жизнями", – написал епископ Питирим на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Чтобы никаких "хохлов" и "москалей"

К своей публикации он прикрепил видео, на котором пострадавший от мины протоиерей Иоанн Карпенко улыбаясь вспоминает, как "взлетел на воздух". Священник уверен, что выжил благодаря Божьей помощи, пришедшей в том числе с молитвами всех неравнодушных по обе стороны линии боевого соприкосновения.
"Это прямо ощущается… Все нормально… Скорее бы Господь дал на ноги встать и ходить. Сейчас такие технологии, мне говорят, батюшка, что даже не почувствуете, что будете с другой ногой ходить. Так что все хорошо", – сказал Карпенко.
Подытоживая свое сообщение о чудесном спасении священнослужителя Донбасса, епископ Питирим отметил, что именно такой мир нужен России и Украине – "без "хохлов" и "москалей", где люди едины духом и помыслами.
"Господи, дай нам именно такой мир – чтобы быть одной родной дружной семьей! Чтобы уже никаких "хохлов" и "москалей" даже в помыслах не было. Чтобы никакие гадливые англичанки не смогли нам гадить своими гадскими гадостями". - сказал он.
Армия России освободила город Курахово в Донецкой Народной Республике в начале января 2025 года. В Минобороны тогда сообщили, что за 10 лет киевский режим превратил этот населенный пункт в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.
При отступлении украинские войска минируют оставляемые ими территории. Ранее об этом не раз рассказывали российские саперы, в том числе пиротехники МЧС из Севастополя.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине
"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииРПЦ (Русская православная церковь)ОбществоПравославиеПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Киев несет громадные потери – данные за сутки
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
09:15Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
Лента новостейМолния