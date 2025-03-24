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Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу

Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу

Авария в Симферополе с участием рейсового автобуса и грузовика произошла около 7:30 утра, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 13 пострадали... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T10:22

2025-03-24T10:22

2025-03-24T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Авария в Симферополе с участием рейсового автобуса и грузовика произошла около 7:30 утра, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 13 пострадали. Вся актуальная информация о произошедшей аварии – в подборке РИА Новости Крым.ДТП случилось на автодороге Евпатория – Симферополь вблизи села Укромное Симферопольского района. По данным регионального главка МВД, рейсовый автобус КАвЗ направлялся из села Аркадьевка в крымскую столицу. 62-летний водитель автобуса по неизвестным причинам врезался в грузовик, стоявший на обочине.Первоначально сообщалось о пяти погибших. Затем в МЧС России сообщили, что погибли пять человек и еще 13 пострадали. Позже Минздрав республики уточнил, что число жертв страшной аварии выросло до шести. Травмы получили несовершеннолетняя и 12 взрослых.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, медики и следователи. Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет.Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.Обстоятельства и причины аварии выясняются. Прокуратура РК проверит исполнение закона при перевозке пассажиров.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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