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Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
Авария в Симферополе с участием рейсового автобуса и грузовика произошла около 7:30 утра, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 13 пострадали... РИА Новости Крым, 24.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Авария в Симферополе с участием рейсового автобуса и грузовика произошла около 7:30 утра, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 13 пострадали. Вся актуальная информация о произошедшей аварии – в подборке РИА Новости Крым.ДТП случилось на автодороге Евпатория – Симферополь вблизи села Укромное Симферопольского района. По данным регионального главка МВД, рейсовый автобус КАвЗ направлялся из села Аркадьевка в крымскую столицу. 62-летний водитель автобуса по неизвестным причинам врезался в грузовик, стоявший на обочине.Первоначально сообщалось о пяти погибших. Затем в МЧС России сообщили, что погибли пять человек и еще 13 пострадали. Позже Минздрав республики уточнил, что число жертв страшной аварии выросло до шести. Травмы получили несовершеннолетняя и 12 взрослых.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, медики и следователи. Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет.Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.Обстоятельства и причины аварии выясняются. Прокуратура РК проверит исполнение закона при перевозке пассажиров.Все о происшествии собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу

Авария в Симферополе с рейсовым автобусом и грузовиком - все о ЧП к этому часу

10:22 24.03.2025 (обновлено: 10:23 24.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Авария в Симферополе с участием рейсового автобуса и грузовика произошла около 7:30 утра, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 13 пострадали. Вся актуальная информация о произошедшей аварии – в подборке РИА Новости Крым.
ДТП случилось на автодороге Евпатория – Симферополь вблизи села Укромное Симферопольского района. По данным регионального главка МВД, рейсовый автобус КАвЗ направлялся из села Аркадьевка в крымскую столицу. 62-летний водитель автобуса по неизвестным причинам врезался в грузовик, стоявший на обочине.
Первоначально сообщалось о пяти погибших. Затем в МЧС России сообщили, что погибли пять человек и еще 13 пострадали. Позже Минздрав республики уточнил, что число жертв страшной аварии выросло до шести. Травмы получили несовершеннолетняя и 12 взрослых.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, медики и следователи. Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет.
Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.
На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.
Обстоятельства и причины аварии выясняются. Прокуратура РК проверит исполнение закона при перевозке пассажиров.
Все о происшествии собрали здесь >>>>
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