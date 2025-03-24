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Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
Автомобиль спасателей, ехавший к месту ДТП с рейсовым автобусом под Симферополем, попал в аварию. Пострадали два человека. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T10:33
2025-03-24T10:33
2025-03-24T10:50
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авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Автомобиль спасателей, ехавший к месту ДТП с рейсовым автобусом под Симферополем, попал в аварию. Пострадали два человека. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Авария произошла в крымской столице в понедельник утром на перекрестке ул. Никанорова и ул. Киевская.Пострадавшие доставлены в больницу для обследования. Как отметили в МВД по республике, 33-летний водитель автомобиля "Макар", двигаясь со стороны площади Московской, на перекрестке улиц Киевская и Никанорова, допустил проезд на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, после чего совершил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", за рулем которого был 48-летний водитель.Страшная авария произошла в понедельник утром под Симферополем на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. В автобусе находились 32 человека. Предварительно сообщалось, что пострадали 18 человек, из них 5 погибли. Позже количество жертв выросло до шести.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенкаАвтобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеОдин водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, происшествия, симферополь, новости крыма, крым, дтп в крыму и севастополе, авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
В Крыму автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП с автобусом
10:33 24.03.2025 (обновлено: 10:50 24.03.2025)