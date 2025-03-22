https://crimea.ria.ru/20250322/strashnaya-avariya-na-trasse-krym-pogibla-zhenschina-i-postradali-4-rebenka-1145155178.html

Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка

Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка

В жутком массовом ДТП на трассе "Крым" в Туле погибла женщина и пострадали девять человек, включая четверых детей. Одного из водителей зажало в машине. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T22:26

2025-03-22T22:26

2025-03-22T22:27

тула

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В жутком массовом ДТП на трассе "Крым" в Туле погибла женщина и пострадали девять человек, включая четверых детей. Одного из водителей зажало в машине. Об этом сообщили в МЧС России.По информации ведомства, авария произошла в Туле на 199-м километре трассы М-2 (Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Крым).Отмечается, что одного из водителей, зажатого в машине, спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Все пострадавшие госпитализированы.Ранее субботу под Новороссийском столкнулись две фуры и легковой автомобиль, один водитель в коме в больнице.Также в этот день в Севастополе во время рейса сгорел пассажирский автобус, а в Ленинском районе Крыма автомобиль рухнул в море с обрыва 35-метровой высоты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в РостовеАвтобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеГрузовик разбился на трассе "Таврида" под Севастополем

тула

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, происшествия, дтп, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)