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Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка
Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка
В жутком массовом ДТП на трассе "Крым" в Туле погибла женщина и пострадали девять человек, включая четверых детей. Одного из водителей зажало в машине. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T22:26
2025-03-22T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В жутком массовом ДТП на трассе "Крым" в Туле погибла женщина и пострадали девять человек, включая четверых детей. Одного из водителей зажало в машине. Об этом сообщили в МЧС России.По информации ведомства, авария произошла в Туле на 199-м километре трассы М-2 (Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Крым).Отмечается, что одного из водителей, зажатого в машине, спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Все пострадавшие госпитализированы.Ранее субботу под Новороссийском столкнулись две фуры и легковой автомобиль, один водитель в коме в больнице.Также в этот день в Севастополе во время рейса сгорел пассажирский автобус, а в Ленинском районе Крыма автомобиль рухнул в море с обрыва 35-метровой высоты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в РостовеАвтобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеГрузовик разбился на трассе "Таврида" под Севастополем
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РИА Новости Крым
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60
тула, происшествия, дтп, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Страшная авария на трассе "Крым": погибла женщина и пострадали 4 ребенка

На трассе "Крым" в Туле в массовом ДТП погиб человек и 9 пострадали

22:26 22.03.2025 (обновлено: 22:27 22.03.2025)
 
© МЧС РоссииНа трассе "Крым" в Туле в ДТП погибла женщина и девять пострадали
На трассе Крым в Туле в ДТП погибла женщина и девять пострадали
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В жутком массовом ДТП на трассе "Крым" в Туле погибла женщина и пострадали девять человек, включая четверых детей. Одного из водителей зажало в машине. Об этом сообщили в МЧС России.
По информации ведомства, авария произошла в Туле на 199-м километре трассы М-2 (Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Крым).

"Столкнулись четыре легковых автомобиля… пострадали девять человек, из них дети 3, 6, 12 и 13 лет. Женщина погибла", – сказано в сообщении.

Отмечается, что одного из водителей, зажатого в машине, спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее субботу под Новороссийском столкнулись две фуры и легковой автомобиль, один водитель в коме в больнице.
Также в этот день в Севастополе во время рейса сгорел пассажирский автобус, а в Ленинском районе Крыма автомобиль рухнул в море с обрыва 35-метровой высоты.
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ТулаПроисшествияДТПНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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