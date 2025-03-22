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Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове
Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове
Трехлетняя девочка попала под колеса электросамоката в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T21:09
2025-03-22T21:09
ростов-на-дону
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
дети
электросамокаты
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка попала под колеса электросамоката в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Следственном комитете России.По факту инцидента организована процессуальная проверка, ход и результаты которой поставил на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин привел статистику МВД, согласно которой за 9 месяцев 2024 года в России было зарегистрировано 3897 ДТП с участием водителей средств индивидуальной мобильности, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребенка. Он также напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.В прошлом году на фоне многочисленных жалоб россиян на водителей электросамокатов Государственная Дума рассматривала возможность установить штрафы за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок на электросамокате попал под иномарку в СимферополеВ Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствияхЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети, электросамокаты, новости, общество
Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина на электросамокате наехал на трехлетнего ребенка

21:09 22.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрипаркованный электросамокат
Припаркованный электросамокат - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка попала под колеса электросамоката в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"В социальных медиа сообщается о том, что в Ростове-на-Дону мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на 3-летнего ребенка, в результате девочка была доставлена в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
По факту инцидента организована процессуальная проверка, ход и результаты которой поставил на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин привел статистику МВД, согласно которой за 9 месяцев 2024 года в России было зарегистрировано 3897 ДТП с участием водителей средств индивидуальной мобильности, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребенка. Он также напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.
В прошлом году на фоне многочисленных жалоб россиян на водителей электросамокатов Государственная Дума рассматривала возможность установить штрафы за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ростов-на-ДонуСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествиядетиЭлектросамокатыНовостиОбщество
 
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