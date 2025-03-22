https://crimea.ria.ru/20250322/muzhchina-na-elektrosamokate-naekhal-na-3-letnyuyu-devochku-v-rostove-1145153344.html

Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове

Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Мужчина на электросамокате наехал на 3-летнюю девочку в Ростове

Трехлетняя девочка попала под колеса электросамоката в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T21:09

2025-03-22T21:09

2025-03-22T21:09

ростов-на-дону

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

дети

электросамокаты

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка попала под колеса электросамоката в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Следственном комитете России.По факту инцидента организована процессуальная проверка, ход и результаты которой поставил на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин привел статистику МВД, согласно которой за 9 месяцев 2024 года в России было зарегистрировано 3897 ДТП с участием водителей средств индивидуальной мобильности, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребенка. Он также напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.В прошлом году на фоне многочисленных жалоб россиян на водителей электросамокатов Государственная Дума рассматривала возможность установить штрафы за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок на электросамокате попал под иномарку в СимферополеВ Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствияхЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети, электросамокаты, новости, общество