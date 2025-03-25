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В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
В Курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T13:32
2025-03-25T13:32
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Группировка "Севера" ударила по противнику в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Российские бойцы отразили три контратаки противника.Всего на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 960 боевиков, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую полевую технику.Армия России завершает разгром противника в Курской области. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Также он добавил, что все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , новости
В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ

Армия России ликвидировала еще за 260 боевиков киевского режима на Курском направлении

13:32 25.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два пункта управления беспилотниками", – сообщили в оборонном ведомстве.
Группировка "Севера" ударила по противнику в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Российские бойцы отразили три контратаки противника.
Всего на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 960 боевиков, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую полевую технику.
Армия России завершает разгром противника в Курской области. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Также он добавил, что все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииНовости СВОПотери ВСУНовости
 
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