https://crimea.ria.ru/20250325/v-kurskom-prigraniche-rossiyskie-boytsy-otrazili-tri-kontrataki-vsu-1145212784.html
В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
В Курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T13:32
2025-03-25T13:32
2025-03-25T13:32
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
новости сво
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Группировка "Севера" ударила по противнику в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Российские бойцы отразили три контратаки противника.Всего на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 960 боевиков, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую полевую технику.Армия России завершает разгром противника в Курской области. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Также он добавил, что все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , новости
В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
Армия России ликвидировала еще за 260 боевиков киевского режима на Курском направлении