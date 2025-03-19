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Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
Все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами, заявил... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T14:31
2025-03-19T14:36
владимир путин (политик)
курская область
всу (вооруженные силы украины)
терроризм
генпрокуратура россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами, заявил президент России Владимир Путин.Все они должны быть установлены и наказаны, подчеркнул президент."Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы и тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях", - скзал президент. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперыВ чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта
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владимир путин (политик), курская область, всу (вооруженные силы украины), терроризм, генпрокуратура россии, новости
Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области

Путин: украинские военные и иностранные наемники в Курской области — это террористы

14:31 19.03.2025 (обновлено: 14:36 19.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами, заявил президент России Владимир Путин.
"Согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются как террористы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Все они должны быть установлены и наказаны, подчеркнул президент.
"Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы и тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях", - скзал президент.
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Владимир Путин (политик)Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ТерроризмГенпрокуратура РоссииНовости
 
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