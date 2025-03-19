https://crimea.ria.ru/20250319/putin-nazval-terroristami-boevikov-vsu-i-naemnikov-v-kurskoy-oblasti-1145050303.html

Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области

Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области

Все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами, заявил... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T14:31

2025-03-19T14:31

2025-03-19T14:36

владимир путин (политик)

курская область

всу (вооруженные силы украины)

терроризм

генпрокуратура россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами, заявил президент России Владимир Путин.Все они должны быть установлены и наказаны, подчеркнул президент."Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы и тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях", - скзал президент. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперыВ чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), курская область, всу (вооруженные силы украины), терроризм, генпрокуратура россии, новости