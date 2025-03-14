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123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы
123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы - РИА Новости Крым, 14.03.2025
123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы
В шести приграничных районах Курской области с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов. Это связанно с работой саперов. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T18:12
2025-03-14T18:22
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
армия и флот
александр хинштейн
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В шести приграничных районах Курской области с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов. Это связанно с работой саперов. Об этом россиян проинформировали в официальном Telegram-канале Оперштаба области.Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. И напоминают, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.Ограничения затронут Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Льговский районы.За несоблюдение грозит административная ответственность. Меры социальной поддержки в случае травмы или гибели для нарушителей предоставляться не будут.Ранее сообщили, что освобождение Суджи и разгром остатков украинских формирований в Курской области открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в Сумскую область с целью создания пограничной зоны безопасности, о которой говорил президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской областиВ Курской области освобождено 28 населенных пунктов В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, армия и флот, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины)
123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы

В шести приграничных районах Курской области вводятся ограничения на посещение

18:12 14.03.2025 (обновлено: 18:22 14.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevСапер обезвреживает учебную мину
Сапер обезвреживает учебную мину - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В шести приграничных районах Курской области с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов. Это связанно с работой саперов. Об этом россиян проинформировали в официальном Telegram-канале Оперштаба области.
"Вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы с 15 марта", – сказано в сообщении оперштаба области.
Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. И напоминают, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.
Ограничения затронут Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Льговский районы.
За несоблюдение грозит административная ответственность. Меры социальной поддержки в случае травмы или гибели для нарушителей предоставляться не будут.
Ранее сообщили, что освобождение Суджи и разгром остатков украинских формирований в Курской области открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в Сумскую область с целью создания пограничной зоны безопасности, о которой говорил президент РФ Владимир Путин.
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