https://crimea.ria.ru/20250314/123-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-zakryty--rabotayut-sapery-1144945438.html

123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы

123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы - РИА Новости Крым, 14.03.2025

123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы

В шести приграничных районах Курской области с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов. Это связанно с работой саперов. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T18:12

2025-03-14T18:12

2025-03-14T18:22

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

армия и флот

александр хинштейн

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В шести приграничных районах Курской области с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов. Это связанно с работой саперов. Об этом россиян проинформировали в официальном Telegram-канале Оперштаба области.Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. И напоминают, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.Ограничения затронут Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Льговский районы.За несоблюдение грозит административная ответственность. Меры социальной поддержки в случае травмы или гибели для нарушителей предоставляться не будут.Ранее сообщили, что освобождение Суджи и разгром остатков украинских формирований в Курской области открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в Сумскую область с целью создания пограничной зоны безопасности, о которой говорил президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской областиВ Курской области освобождено 28 населенных пунктов В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, армия и флот, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины)