Рейтинг@Mail.ru
209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250314/209-chelovek-evakuirovany-s-osvobozhdennoy-territorii-kurskoy-oblasti-1144936377.html
209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области
209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области
С освобожденных от ВСУ городов и сел Курской области за два дня эвакуировали 209 жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T14:43
2025-03-14T14:43
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
александр хинштейн
общество
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144936261_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_49281b0a40b60bb9f644570f9da5b687.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. С освобожденных от ВСУ городов и сел Курской области за два дня эвакуировали 209 жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По данным Хинтштейна, на данный момент 128 человек находятся в пунктах временного размещения на территории региона, остальных забрали родственники. "Люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью", - уточнил врио губернатора области.За минувшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области. 13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.12 марта из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. На следующий день эвакуировали еще более 90 человек с освобожденного Суджанского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человекВ чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144936261_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_5502ed92190b0b46e8dbef99d03bee55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, александр хинштейн, общество, безопасность, новости
209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области

209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области за два дня - Хинштейн

14:43 14.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев спецназом "Ахмат" из Суджанского района
Эвакуация беженцев спецназом Ахмат из Суджанского района - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. С освобожденных от ВСУ городов и сел Курской области за два дня эвакуировали 209 жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Среди них девять детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень", - написал он в Telegram.
По данным Хинтштейна, на данный момент 128 человек находятся в пунктах временного размещения на территории региона, остальных забрали родственники.
"Люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью", - уточнил врио губернатора области.
За минувшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
12 марта из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. На следующий день эвакуировали еще более 90 человек с освобожденного Суджанского района.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек
В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта
"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьАлександр ХинштейнОбществоБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес
16:07Вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается - Рютте
16:04Стрельба у детского сада в Москве - что известно
15:48Штормовой ветер и дожди со снегом и морозом идут на Крым
15:18В Крыму украинских нацистов назвали ИГИЛом* для Европы
15:05В Туапсе из-за пожара на нефтебазе превышен уровень угарного газа
14:56На поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территории
14:43209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области
14:31GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоров
14:10Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
14:05Крым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман региона
13:56В Курской области освобождено 28 населенных пунктов
13:51Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
13:44В Абхазию – можно: МИД РФ снял рекомендации по непосещению республики
13:30Украинский беспилотник уничтожен над Крымом
13:23Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей
13:12В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов
13:02Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко
12:49В Курской области отражена контратака ВСУ – уничтожено 260 боевиков
12:46Путин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Лента новостейМолния