https://crimea.ria.ru/20250314/209-chelovek-evakuirovany-s-osvobozhdennoy-territorii-kurskoy-oblasti-1144936377.html

209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области

209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025

209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области

С освобожденных от ВСУ городов и сел Курской области за два дня эвакуировали 209 жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T14:43

2025-03-14T14:43

2025-03-14T14:43

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

александр хинштейн

общество

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144936261_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_49281b0a40b60bb9f644570f9da5b687.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. С освобожденных от ВСУ городов и сел Курской области за два дня эвакуировали 209 жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По данным Хинтштейна, на данный момент 128 человек находятся в пунктах временного размещения на территории региона, остальных забрали родственники. "Люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью", - уточнил врио губернатора области.За минувшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области. 13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.12 марта из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. На следующий день эвакуировали еще более 90 человек с освобожденного Суджанского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человекВ чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, александр хинштейн, общество, безопасность, новости