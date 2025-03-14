209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области
209 человек эвакуированы с освобожденной территории Курской области за два дня - Хинштейн
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев спецназом "Ахмат" из Суджанского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. С освобожденных от ВСУ городов и сел Курской области за два дня эвакуировали 209 жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Среди них девять детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень", - написал он в Telegram.
По данным Хинтштейна, на данный момент 128 человек находятся в пунктах временного размещения на территории региона, остальных забрали родственники.
"Люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью", - уточнил врио губернатора области.
За минувшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов, еще один взят под контроль в Сумской области.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
12 марта из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. На следующий день эвакуировали еще более 90 человек с освобожденного Суджанского района.
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