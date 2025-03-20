https://crimea.ria.ru/20250320/engels-posle-ataki-evakuirovannye-zhiteli-vozvraschayutsya-v-doma-1145105751.html
Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
Жители Энгельса, ранее эвакуированные из своих домов из-за атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T15:47
2025-03-20T15:47
2025-03-20T15:48
энгельс
саратовская область
происшествия
роман бусаргин
общество
эвакуация
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145071453_489:0:1017:297_1920x0_80_0_0_c597ebb8c6e4e5495b4308f1817cf99f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Жители Энгельса, ранее эвакуированные из своих домов из-за атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В настоящее время на месте работают сотрудники управления региональной безопасности и администрации. Идет подсчет нанесенного ущерба.В четверг Энгельс подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Ранены десять человек. В городе и районе ввели режим ЧС. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре – повреждена больница. Кроме того, частично выбило окна в двух детских садах и школе, дети переведены на дистанционное обучение. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших после удара ВСУ по ЭнгельсуВ Энгельсе и районе введен режим ЧСВ Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
энгельс
саратовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145071453_493:0:1039:410_1920x0_80_0_0_5b447a8dae0f223a9d617ba0c5d228b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энгельс, саратовская область, происшествия, роман бусаргин, общество, эвакуация, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
В Энгельсе эвакуированные из-за атаки ВСУ жители возвращаются в дома – власти
15:47 20.03.2025 (обновлено: 15:48 20.03.2025)