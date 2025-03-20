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Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
Жители Энгельса, ранее эвакуированные из своих домов из-за атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T15:47
2025-03-20T15:48
энгельс
саратовская область
происшествия
роман бусаргин
общество
эвакуация
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Жители Энгельса, ранее эвакуированные из своих домов из-за атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В настоящее время на месте работают сотрудники управления региональной безопасности и администрации. Идет подсчет нанесенного ущерба.В четверг Энгельс подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Ранены десять человек. В городе и районе ввели режим ЧС. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре – повреждена больница. Кроме того, частично выбило окна в двух детских садах и школе, дети переведены на дистанционное обучение. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших после удара ВСУ по ЭнгельсуВ Энгельсе и районе введен режим ЧСВ Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
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РИА Новости Крым
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энгельс, саратовская область, происшествия, роман бусаргин, общество, эвакуация, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома

В Энгельсе эвакуированные из-за атаки ВСУ жители возвращаются в дома – власти

15:47 20.03.2025 (обновлено: 15:48 20.03.2025)
 
© Роман БусаргинУдар ВСУ по Энгельсу
Удар ВСУ по Энгельсу
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Жители Энгельса, ранее эвакуированные из своих домов из-за атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Жители садовых товариществ, с территории которых проводилась эвакуация в Энгельсе, могут вернуться в свои дома. В настоящий момент угрозы нет", - написал он в Telegram.

В настоящее время на месте работают сотрудники управления региональной безопасности и администрации. Идет подсчет нанесенного ущерба.
В четверг Энгельс подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Ранены десять человек. В городе и районе ввели режим ЧС. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре – повреждена больница. Кроме того, частично выбило окна в двух детских садах и школе, дети переведены на дистанционное обучение. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали.
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ЭнгельсСаратовская областьПроисшествияРоман БусаргинОбществоЭвакуацияНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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