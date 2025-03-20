https://crimea.ria.ru/20250320/engels-posle-ataki-evakuirovannye-zhiteli-vozvraschayutsya-v-doma-1145105751.html

Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома

Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома

Жители Энгельса, ранее эвакуированные из своих домов из-за атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T15:47

2025-03-20T15:47

2025-03-20T15:48

энгельс

саратовская область

происшествия

роман бусаргин

общество

эвакуация

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Жители Энгельса, ранее эвакуированные из своих домов из-за атаки украинских беспилотников, могут вернуться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В настоящее время на месте работают сотрудники управления региональной безопасности и администрации. Идет подсчет нанесенного ущерба.В четверг Энгельс подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Ранены десять человек. В городе и районе ввели режим ЧС. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре – повреждена больница. Кроме того, частично выбило окна в двух детских садах и школе, дети переведены на дистанционное обучение. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме людей эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших после удара ВСУ по ЭнгельсуВ Энгельсе и районе введен режим ЧСВ Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация

энгельс

саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, происшествия, роман бусаргин, общество, эвакуация, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)